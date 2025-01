Op woensdag maakte de FIA weer eens een bijzondere stap door met een nieuw, zeer verscherpt reglement te komen wat betreft 'wangedrag' van de coureurs. Nu blijkt het zo te zijn dat deze nieuwe regelgeving, die bovendien voor veel vraagtekens zorgde, eigenlijk zonder enig overleg is doorgevoerd door de FIA, waar zelfs een hoop mensen tegen het idee waren.

Nog voor het Formule 1-seizoen van 2025 überhaupt om de hoek ligt, hebben we al te maken met de eerste grote rel van dit jaar. Het heeft te maken met nieuwe reglementen rondom 'wangedrag' van coureurs en ontzettend zware straffen die hierop staan. Het motorsportorgaan trad op woensdag plotseling naar buiten met een waslijst aan nieuwe reglementen om uitgesproken coureurs de mond te snoeren. Daarbij wordt er bij herhaaldelijke overtredingen écht hard ingegrepen. Wanneer een coureur driemaal binnen twee jaar in de fout gaat, kan de coureur in kwestie naast een geldboete zelfs voor één maand geschorst worden, plus puntenaftrek krijgen in het wereldkampioenschap.

Veel mensen tegen

Een handeling die op internet voor veel vraagtekens en verbazing zorgde. Niet alleen op het internet was de verbazing groot, ook in de groepsapp van de Grand Prix Drivers' Association ging het klaarblijkelijk los onder de coureurs, zo wist De Telegraaf eerder te melden. Nu blijkt uit berichtgeving van de BBC dat zelfs binnen de FIA er grote onvrede heerst over het gevoerde beleid. Meerdere bronnen bevestigen aan het Britse medium dat "een hele hoop mensen binnen de FIA tegen de actie waren". Opmerkelijk, daar je bij een grote regelverandering zoals deze toch zou opteren voor een groot draagvlak.

Geen overleg gevoerd

Volgens één bron is het zelfs zo dat de zaak beslist is met een 'snap election', wat een stemming is die eerder wordt gehouden dan de stemming die eigenlijk gepland staat. Daarbij zou er "geen overleg met andere belanghebbenden, de GPDA, of de eigen coureurscommissie van de FIA zijn gevoerd". Bij weer een andere bron heerst de vraag waarom deze hele zaak niet op het programma kon staan tijdens de volgende meeting van de world motorsport council, waar doorgaans grote beslissingen door alle belanghebbenden genomen worden. Kortom: de hele zaak lijkt op een snel doorgedrukte en ondemocratische beslissing van Mohammed Ben Sulayem en consorten.

