FIA-steward Johnny Hebert is van mening dat Liam Lawson nog niet honderd procent heeft bewezen dat hij het stoeltje bij Red Bull Racing heeft verdiend, maar denkt dat de Nieuw-Zeelander Max Verstappen wel uit kan gaan dagen.

Max Verstappen krijgt aankomend seizoen voor de zesde keer in zijn Formule 1-carrière een nieuwe teamgenoot. Red Bull Racing besloot eind vorig jaar het contract van de tegenvallende Sergio Pérez af te kopen en zodoende vroegtijdig met hem te breken, om vervolgens Liam Lawson vanuit zusterteam Racing Bulls door te schuiven. Een opvallende zet, omdat Lawson beperkte ervaring heeft in de koningsklasse van de autosport, terwijl die andere Racing Bulls-coureur, Yuki Tsunoda, al vier volledige seizoenen achter de kiezen heeft.

Goede balans tussen Lawson en Tsunoda

Ik denk niet dat Liam Lawson honderd procent heeft bewezen dat hij waardig is voor het Red Bull-zitje, want in mijn oude tijd ging het altijd om hoe je het doet ten opzichte van je teammaat", vertelt Johnny Hebert bij Casinoutanspelpaus.io. "En in zijn periode bij Racing Bulls, heeft hij Yuki Tsunoda niet omver geblazen. Tsunoda is in de kwalificatie altijd ontzettend snel geweest. Hij heeft zijn goede momenten gehad. Er was een goede balans tussen die twee. Je had een goede back-up tijdens het weekend, wie van de twee dan ook.

Kan Lawson Verstappen uitdagen?

De FIA-steward vervolgt: "Maar de dominante factor is altijd degene die bij een team kan instappen en direct de leiding neemt. Het leiden van dat team brengt je in een positie waar Liam Lawson zich nu begeeft, waarin je het op gaat nemen tegen Max Verstappen. Maar hij is waarschijnlijk één of twee niveaus hoger dan iemand zoals Tsunoda, dus het zal er nu om gaan hoe Lawson van het niveau dat hij in 2024 had, naar een veel hoger niveau in 2025 gaat. Lawson moet goed uit de startblokken komen, want zodra Verstappen het gevoel heeft dat hij in controle is, zal hij [Lawson] het moeilijk gaan krijgen en komt het mentale gevecht erbij kijken. Heeft hij de benodigde ingrediënten om tegen Verstappen te vechten? Ik denk van wel. Maar dat moet je bewijzen. Je staat altijd onder druk om het te bewijzen."

