Lewis Hamilton is begonnen aan zijn eerste werkweek bij het team van Ferrari en de Britse coureur heeft dat gedaan vanuit zijn woonplaats Monaco. Het lijkt er echter op dat Hamilton toch sterk zou overwegen om de wereldberoemde kustplaats in te ruilen voor een stekkie vlakbij Maranello.

De Scuderia beschikt vanaf dit seizoen over de diensten van zevenvoudig kampioen Hamilton. De Brit was toe aan een verandering van omgeving na elf jaar dienstverband bij Mercedes en dus besloot hij om in de herfst van zijn loopbaan nog eens te gaan snuffelen bij de illustere Italiaanse renstal. Aan het begin van 2024 werd de Formule 1-wereld opgeschud toen Hamilton - die eigenlijk vorig seizoen nog een nieuw contract bij Mercedes tekende - besloot om na dat seizoen bij de Zilverpijlen te vertrekken voor een avontuur in Maranello.

Huis Enzo Ferrari

Uit eerdere berichtgeving kwam naar voren dat Hamilton in het kader van die woonruimte een wel héél bijzonder privilege zou gaan krijgen vanaf het moment dat hij bij Ferrari aan de slag gaat. Sky Sports Italia-journalist Carlo Vanzini wist namelijk te melden dat de Mercedes-coureur in het huis van Enzo Ferrari mag gaan leven wanneer hij verplichtingen op Italiaanse bodem heeft. Een heel bijzonder privilege, want sinds Michael Schumacher heeft niemand de kans gehad om te leven in het huis van de wereldberoemde oprichter van het team. Een bijzondere ontwikkeling, zo leek het.

Verhuizen

Daar bleek vervolgens echter niks van waar te zijn. Op maandag tijdens zijn eerste dag in Italiaanse dienst stond de Britse rijder wél trots te poseren voor het wereldberoemde huis, maar wonen gaat hij daar zeker niet. Auto Racer weet nu overigens wél te melden dat de kans bestaat dat Hamilton wél van plan is om te gaan verhuizen. De Britse rijder woont nu - zoals veel van zijn collega's - op papier in Monaco, waar het belastingtechnisch nu eenmaal allemaal een stuk gemakkelijker is voor een Formule 1-coureur. Tóch zou Hamilton er nu aan denken om vlakbij Maranello te gaan wonen om 'dichtbij Ferrari te zijn tijdens de meest intense weken van het seizoen'.

