Vincent Bruins

Dinsdag 21 maart 2023 15:16 - Laatste update: 15:23

Volgende maand gaat het gloednieuwe kampioenschap F1 Academy van start. De laatste coureur werd vandaag bekendgemaakt en dus gaan we alle teams en rijders langs. Ook bekijken we de kalender voor het seizoen van 2023.

F1 Academy is opgericht door de Formule 1 zelf, wordt gesanctioneerd door de FIA en staat onder leiding van Formula Motorsport Limited. Het kampioenschap dat alleen bestemd is voor vrouwen, moet het gat vullen dat de geannuleerde W Series heeft achtergelaten. Voormalig Williams F1-reserverijder Susie Wolff werd drie weken geleden aangekondigd als directeur. F1 Academy zal gebruik maken van Tatuus T421 Formule 4-auto's die 165 paardenkrachten leveren dankzij een 4-cilinder turbomotor van Autotecnica. Pirelli zal de bandenleverancier zijn.

ART Grand Prix

ART Grand Prix werd opgericht door niemand minder dan Nicolas Todt, zoon van voormalig Ferrari-teambaas en FIA-president Jean, en Frédéric Vasseur. Nyck de Vries werd kampioen in de Formule 2 in 2019 met de Franse renstal. Léna Bühler zal voor het team uitkomen. Ze heeft veel ervaring in de Formula Regional, al scoorde ze in de Aziatische en Europese kampioenschappen geen punten. De Zwitserse wordt vergezeld door GB4-coureur Chloe Grant en Lamborghini Super Trofeo-kampioen Carrie Schreiner. De laatstgenoemde heeft vooral op de Nürburgring Nordschleife gereden de afgelopen twee jaar.

Campos Racing

Ook Campos Racing is geen onbekende in de wereld van de Formule 1. Adrián Campos richtte het team HRT (Hispania Racing Team) op, al verkocht hij het wel, voordat ze aan hun debuutseizoen begonnen in 2010. Op dit moment ligt Campos Racing eerste in het coureurskampioenschap in de Formule 2 dankzij Ralph Boschung. Maite Cáceres uit Uruguay zal de teamgenoot worden van Lola Lovinfosse die ervaring heeft in het Spaanse Formule 4-kampioenschap. Voormalig W Series-coureur Nerea Martí is de derde coureur van het team. Ze was de vice-kampioen in de GT Winter Series vorig seizoen.

MP Motorsport

Het in Westmaas-gevestigde MP Motorsport zal een Nederlandse coureur hebben: Emely de Heus. Ook zij kwam vorig jaar uit in de W Series. Ter voorbereiding op haar nieuwe avontuur in de F1 Academy, deed De Heus mee aan het Midden-Oosterse Formule 4-kampioenschap afgelopen januari en februari. Haar teamgenoten worden de zusjes Al Qubaisi. Amna en Hamda hebben allebei veel ervaring in de Formule 4 en Formule Regional. De laatstgenoemde wist zes races in het Midden-Oosterse F4-kampioenschap op haar naam te schrijven. Hun vader Khaled Al Qubaisi is ook een coureur. Hij heeft de 24 Uur van Dubai gewonnen en werd ooit tweede in het FIA World Endurance Championship.

Prema Racing

Prema Racing, de uiterst dominante renstal in de Formule 2 en Formule 3, zal twee voormalig W Series-coureurs in het team hebben: Bianca Bustamante, de Filipijnse die ook heeft deelgenomen aan de Formule 4 in het Midden-Oosten afgelopen winter, en Marta García die in haar debuutseizoen van de W Series wist te winnen. Ze worden vergezeld door Chloe Chong die rechtstreeks vanuit het karten komt.

Rodin Carlin

Carlin Motorsport kennen we vanaf dit jaar als Rodin Carlin na een flinke investering van Rodin Cars. Jessica Edgar zal voor het Britse team uitkomen. Ze stond vorig jaar op het podium in de GB4. Haar neef Jonny Edgar was vijf jaar lang een Red Bull-junior en rijdt op dit moment in de Formule 3. Ook haar teamgenoot Megan Gilkes reed in 2022 in de GB4 en won zelfs twee races. Abbi Pulling, die podiums heeft behaald in het Britse Formule 4-kampioenschap en in de W Series, maakt het team van Carlin compleet.

Kalender

F1 Academy begint volgende maand in het laatste weekend van april op de Red Bull Ring. Een week later zullen de dames racen in Valencia in het voorprogramma van het Europese NASCAR-kampioenschap. Daarna blijven ze in Spanje om twee weken later in het voorprogramma te staan van het Europese Formule Regional-kampioenschap op Barcelona-Catalunya. De F1 Academy zal ook Zandvoort aandoen, maar dan in het voorprogramma van de DTM in juni. In juli zullen ze racen op Monza, naast het FIA World Endurance Championship, en op Paul Ricard. De seizoensfinale zal wél in een Grand Prix-weekend van de Formule 1 worden gehouden, namelijk op Circuit of the Americas in Texas in oktober.