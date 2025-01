Jacques Villeneuve is van mening dat Franco Colapinto het aan zichzelf te danken heeft dat hij aankomend seizoen geen zitje heeft in de Formule 1, omdat de jonge Argentijn te veel fouten heeft gemaakt.

Franco Colapinto was één van de grote verrassingen van het Formule 1-seizoen van 2024. De 21-jarige Argentijn kreeg na de Grand Prix van Zandvoort plotseling de kans in de koningsklasse van de autosport, nadat hij door Williams-teambaas James Vowles uit de Formule 2 werd geplukt als de vervanger van de op staande voet ontslagen Logan Sargeant. Na een knappe twaalfde plaats tijdens zijn debuut in Monza, scoorde hij in zijn tweede race belangrijke punten voor Williams in Azerbeidzjan door als achtste over de streep te komen. De interesse van een aantal teams werd zodoende direct gewekt.

Artikel gaat verder onder video

Interesse in Colapinto

Op dat punt van het seizoen waren er echter nog bijzonder weinig zitjes voor 2025 beschikbaar. Red Bull had haar ogen op de Argentijn laten vallen, maar Williams vroeg de hoofdprijs om het contract van Colapinto af te kopen. Een leenovereenkomst was ook mogelijk, maar hier had de energiegigant geen interesse in. Ook Alpine had interesse in de diensten van de Argentijn, maar daar was Jack Doohan inmiddels al aangekondigd als vervanger van de inmiddels naar Haas vertrokken Esteban Ocon.

Reserverol bij Alpine

Sauber zocht nog een rijder voor naast Nico Hülkenberg, maar na meerdere crashes in Brazilië, een schuiver in Las Vegas en een DNF in Qatar, nam de interesse in Colapinto weer wat af. Gabriel Bortoleto werd aangekondigd als teammaat van Hülkenberg, en Colapinto moest zodoende tekenen voor de rol van reservecoureur bij Alpine. De Franse formatie ging namelijk wél akkoord met een leenovereenkomst met Williams.

'Aan zichzelf te danken'

"Franco Colapinto heeft zijn kansen beschadigd", stelt Jacques Villeneuve bij The Action Network. "Als je de gouden kans krijgt aangereikt, is het aan jou om daar het maximale uit te halen. Hij kan er niet over janken. Hij heeft een paar races in de Formule 1 mogen rijden. Niet veel mensen mogen dat, dus het is al indrukwekkend dat hij die kans heeft gekregen. Ik weet niet zeker wat er met hem in de toekomst zal gebeuren. Hij is nog altijd een snelle coureur, maar hij heeft laten zien dat hij de situatie niet goed beoordeelde."

Gerelateerd