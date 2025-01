Vandaag was de dag waar fans van Ferrari en Lewis Hamilton lang op hebben gewacht: de eerste werkdag van de zevenvoudig wereldkampioen bij Ferrari. Woensdag gaat Hamilton zijn eerste kilometers maken, maar voordat hij ook maar een meter heeft gereden zijn er door een post van Ferrari geruchten over de mogelijke komst van Max Verstappen in de toekomst.

Ferrari besloot afgelopen week op Instagram een foto te posten in het zwart en wit, waarop veel dingen te zien zijn. Zo zien we een auto van Ferrari, het logo van het Italiaanse team en een coureur die iets aan het lezen is. Toch zijn er nog meer dingen die opvallen. Zo zijn er zestien banden en 44 ramen te zien en zien we ook eten en drinken liggen van een huisdier. Het laatste kan wijzen naar de hond van Hamilton, Roscoe.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen naar Ferrari?

Waar door de fans het meest op gewezen wordt en tevens erg opvallend is, is dat we op de foto - bij het linker achterwiel van de auto van Ferrari - twee klompen zien staan met het logo van Ferrari erop. De verbinding met een overstap van Verstappen in 2026 of daarna werd door de fans al snel gemaakt, zeker omdat ook Aston Martin en Mercedes al vaak zijn genoemd en de geruchten alleen maar zijn toegenomen sinds de auto van Red Bull minder is geworden en er onrust is achter de schermen. Oordeel zelf hieronder wat Ferrari met de Nederlandse klompen wil zeggen.

