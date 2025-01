De virtuele 24 uur van Daytona is vanmiddag van start gegaan. Chris Lulham ligt inmiddels weer aan kop met Team Redline, maar is in een heftig gevecht verwikkeld met Jaden Munoz. Max Verstappen komt ook nog namens zijn team in actie.

Dit weekend wordt de virtuele 24 uur van Daytona verreden, waaraan ook Verstappen meedoet met zijn Team Redline. Naast Verstappen zullen ook Lulham, Diogo Pinto, Gianni Vecchio, Cooper Webster, Sam Kuitert, Josh Tompson, Gustavo Ariel en Florian Lebigre in actie komen namens het team.

Artikel gaat verder onder video

Spanning aan de kop van het veld

Lange tijd lag Lulham op kop, maar niet zolang geleden is hij ingehaald door Jaden Munoz van Williams Esports Chillblast. Inmiddels heeft Lulham de leiding van de wedstrijd weer teruggepakt, maar Munoz ligt slechts één tiende achter de Brit, waardoor het gevecht om de koppositie nog altijd loopt. Volg live de verrichtingen van Verstappen en zijn collega's via onderstaande video.

Gerelateerd