Max Verstappen werd in de tweede seizoenshelft regelmatig bestraft door de wedstrijdleiding en als gevolg daarvan gaat hij met maar liefst acht strafpunten het nieuwe seizoen in. Bij twaalf strafpunten krijg je een raceban aan je broek. maar de Nederlander zelf haalt daar zijn schouders over op.

Wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. Vanaf 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan.

Artikel gaat verder onder video

Oppassen geblazen

Dat laatste, daar begint Verstappen nu de nodige hinder van te ondervinden. De viervoudig wereldkampioen. die afgelopen seizoen alle zeilen moest bijzetten om ervoor te zorgen dat hij het wereldkampioenschap veilig kon stellen, ging een aantal keer over de schreef en verzamelde derhalve maar liefst acht punten in een paar maanden tijd. Zo beleefde hij natuurlijk zijn momenten met Lando Norris in Mexico en kreeg hij ook in de slotrace in Abu Dhabi nog punten toegevoegd op zijn licentie na de botsing met Oscar Piastri. Omdat de eerste punten pas weer eind juni in 2025 komen te vervallen. moet Verstappen in het grootste gedeelte van de eerste seizoenshelft dus enorm op zijn tellen passen.

Verstappen reageert

Komt het namelijk zover dat hij nog vier punten op zijn licentie verzamelt, moet Verstappen één race noodgedwongen vanaf de zijkant toekijken. Iets dat een ontzettende klap in de mogelijke strijd om het wereldkampioenschap kan gaan vormen. Verstappen heeft nu tegenover Blick daarop gereageerd. Heel erg druk maken, doet hij zich echter niet: "Ik ga mijn rijstijl daarom niet aanpassen. Ik weet wanneer ik te ver ben gegaan." Hij komt meteen met een voorbeeld: "Bijvoorbeeld tijdens de laatste race in Abu Dhabi toen ik Piastri aanviel met de start. Ik had er helemaal geen probleem mee om na afloop mijn excuses aan hem aan te bieden", zo luidt het commentaar op de strafpunten.

