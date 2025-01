POLL: waar mogen we in 2025 het meest naar uit gaan kijken?

Het seizoen 2025 staat alweer bijna voor de deur. Er gaat veel anders zijn in vergelijking met vorig jaar, met andere coureurs, andere teambazen en andere verhoudingen met een andere pikorde. Waar kijk jij in 2025 het meest naar uit?

Gevecht om de titel bij de coureurs en constructeurs

De verwachting bij veel mensen is dat het bij zowel de coureurs als constructeurs spannend gaat worden. Bij de constructeurs was dit in 2024 al het geval tussen McLaren, Ferrari en Red Bull. In 2025 is de verwachting dat dit weer het geval gaat zijn, zeker tussen Ferrari en McLaren. De hoop bij Mercedes zal zijn dat ze zelf ook mee gaan doen in 2025.

Bij de coureurs was het in 2022 en 2023 totaal niet spannend. In 2024 was het wel wat spannender, maar Max Verstappen werd alsnog voor de vierde keer op rij kampioen. In 2025 is de verwachting dat Verstappen vanaf het begin meteen uitgedaagd gaat worden door de coureurs van McLaren, Ferrari en George Russell van Mercedes. Wat Liam Lawson van Red Bull en Andrea Kimi Antonelli van Mercedes gaan presteren is afwachten.

Grand Prix van Nederland 2025

2025 is tevens het vijfde jaar op rij dat de Grand Prix van Nederland in F1 verreden wordt. Het is tevens de voorlaatste keer, want na 2026 gaat de race van de kalender verdwijnen. Of de race in de toekomst naar het circuit in Assen gaat is nog afwachten, maar in Zandvoort gaat het na 2026 afgelopen zijn. Genoeg reden dus om uit te kijken naar de race in Zandvoort.

Nieuwe gezichten op nieuwe plekken

In 2025 zijn er ook veel veranderingen in F1. De belangrijkste twee daarvan, tevens ook de twee grootste namen, zijn Lewis Hamilton en Adrian Newey. Hamilton heeft na jaren afscheid genomen van Mercedes om voor zijn achtste titel in F1 te gaan. Dit gaat hij doen met Charles Leclerc als teamgenoot en met alle ogen vanuit Italië die gericht zijn op de Brit. Adrian Newey gaat vanaf maart aan de slag bij Aston Martin in een poging het team naar de top van F1 te helpen.

Verder hebben Aston Martin en Kick Sauber een nieuwe teambaas en zien we ook veel nieuwe coureurs op de grid. Oliver Bearman, Lawson, Antonelli, Gabriel Bortoleto, Jack Doohan en Isack Hadjar zullen hun eerste volledige seizoen in F1 gaat rijden. Genoeg nieuwe gezichten dus op de grid van 2025, wat een verfrissend beeld zal geven.

Waar kijk jij in 2025 het meest naar uit? Laat het weten in de poll hieronder.