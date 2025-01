Toto Wolff vertelt dat de huidige generatie Formule 1-auto's niet goed bij de rijstijl van Lewis Hamilton past. Daarnaast laat de Mercedes-teambaas weten dat de deels zwarte livery zal blijven bij de Zilverpijlen.

Lewis Hamilton heeft na een dienstverband van ruim elf jaar de overstap van Mercedes naar Ferrari gemaakt. De 40-jarige coureur reed bij de Duitse grootmacht zes van zijn zeven wereldtitels bij elkaar, maar komt sinds 2022 een stuk minder goed uit de verf. Dit is voor het overgrote deel te wijten aan de afgevlakte performance van het team van Mercedes, maar met name afgelopen jaar moest Hamilton het in de kwalifiactie regelmatig afleggen tegen teammaat George Russell. Zo sprak hij zelfs de woorden: "Ik ben gewoon niet snel meer."

Artikel gaat verder onder video

Rijstijl Hamilton

Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat er een andere reden is voor de stap terug die Hamilton lijkt te hebben gezet: "De huidige generatie auto's past niet zo goed bij de rijstijl van Lewis", wordt hij geciteerd door Auto, Motor und Sport. "Hij remt laat en gooit de auto agressief in de bocht. De auto en de banden kunnen dat niet aan. Met deze auto's is het soms beter om op 98 procent te rijden. En dat geldt nog meer voor de kwalificatie dan de race."

Mercedes houdt vast aan livery

Ondanks het vertrek van Hamilton, blijft de deels zwarte livery bij Mercedes: "Daar gaan we gewoon mee verder", aldus Wolff. De Duitse grootmacht verscheen in 2020 voor het eerst met een zwarte in plaats van zilveren livery op de baan, om Hamilton bij te staan in zijn initiatieven voor Black Lives Matters. Afgelopen jaar werd er gereden met een combinatie tussen zwart en zilver.

Gerelateerd