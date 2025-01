Jacques Villeneuve is van mening dat de verwachtingen voor het F1-seizoen 2025 veel te hoog liggen. De Canadees, zelf een voormalig wereldkampioen in de koningsklasse, trapt op de rem.

Tegenover The Action Network zegt Villeneuve dat we op moeten passen met de verwachtingen voor komend seizoen. "Het is gevaarlijk omdat de verwachtingen zo hoog zijn voor dit seizoen van 2025. We hadden zo'n geweldige tweede seizoenshelft in 2024 en dat was verrassend. Het was niet verwacht, dat alle krachten samenkwamen om ons een geweldig einde van het seizoen te geven. 2025 zou hier een voortzetting van moeten zijn, omdat er veel inspanningen en middelen in 2026 gestoken worden."

Villeneuve denkt dat teams in 2025 voorzichtig gaan zijn

Volgens Villeneuve zullen zelfs teams als Red Bull niet ineens met een nieuw concept komen voor 2025, omdat er in 2026 ook al een nieuwe auto moet worden gebouwd wegens de veranderingen in de reglementen. "Ik zie geen team dat het wiel opnieuw gaat uitvinden voor slechts één seizoen. Dat zou in het verleden wel gebeurd zijn, voordat we het budgetplafond hadden, maar nu moet je een soort beslissing nemen. Winnen in 2025 betekent dat je je een slecht jaar in 2026 kunt veroorloven. Het is nog steeds een kampioenschap. Het is geen domme manier van denken. Als je denkt dat elk ander team zich op 2026 gaat richten en jij steekt alles in 2025, waarom dan niet."

Villeneuve ziet probleem bij McLaren

McLaren had in 2024 lang de snelste auto en Villeneuve denkt dat dit in 2025 weer zo kan zijn, maar ziet wel een probleem: Lando Norris en Oscar Piastri. "Als ik kijk naar hoe het afgelopen seizoen is geëindigd, dan zou ik op Lando en McLaren hebben gewed. Het probleem daar is echter de interne strijd tussen de twee coureurs. McLaren heeft dat niet goed aangepakt, waardoor ze punten van elkaar blijven afsnoepen. Dus ze zouden eigenlijk kampioen moeten worden, maar dat worden ze misschien niet."

