Het is nog even afwachten, want momenteel hebben de coureurs pas één maandje winterstop. Toch zal menig Formule 1-fan alweer uitkijken naar het volgende seizoen, waarin er een hoop gaafs lijkt te gaan gebeuren. Wanneer wordt de eerste race van het jaar afgewerkt?

Het is afwachten geblazen tot het nieuwe Formule 1-seizoen van start gaat, waarin we meerdere spannende verhalen kunnen verwachten. Wie gaat er vandoor met de wereldtitel? Kan Max Verstappen de razendsnelle McLarens bijbenen? Hoe gaat Lewis Hamilton het doen bij Ferrari en wat gaan we zien van alle rookies en coureurs die bij nieuwe teams gaan instappen? Kortom: we kunnen nu eigenlijk al niet meer wachten.

Wanneer begint de Formule 1 weer?

Het is helaas nog even afwachten geblazen, maar fans die hevig uitkijken naar het nieuwe seizoen kunnen beter alvast de datum met rood omcirkelen op de kalender. Op 14 maart zullen de eerste meters gereden worden wanneer we beginnen met de vrije training, waarna het op 16 maart eindelijk tijd is voor de allereerste race van het seizoen, waarin Max Verstappen zal gaan jagen op zijn vijfde wereldtitel op een rij.

Waar wordt de eerste race gereden?

Dit jaar zal de eerste race van het seizoen niet zoals de afgelopen jaren afgewerkt worden op het Bahrain International Circuit, waar eerder wel de testdagen plaats zullen vinden. Zoals een hele tijd terug, is de Grand Prix van Australië thuishaven van de opener dit jaar. Het heeft te maken met dat de Ramadan al eind februari van start gaat en de Grand Prix van Australië naar voren geschoven is als de eerste race van het seizoen. Overigens is er - zoals gezegd - niks veranderd aan de wintertests, die de laatste jaren steevast gereden worden op het Bahrain International Circuit in Sakhir.

