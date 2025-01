Max Verstappen heeft de afgelopen maanden meermaals overhoop gelegen met de Britse media en vaak wordt de Nederlander aan de andere kant van de Noordzee als de boeman gezien. Dit keer krijgt hij echter opvallend bijval van Sky Sports-commentator David Croft.

Verstappen is vorig jaar behoorlijk vaak de boeman gebleken en met name de Britse media leken het gemunt te hebben op de viervoudig wereldkampioen. Vlak na zijn ongekende rit op het circuit van Interlagos, waar Verstappen voor het eerst sinds Spanje weer wist te winnen, besloot hij de klaarblijkelijk afwezige Britse journalisten op een koekje van eigen deeg te trakteren: "Ik heb een klein vraagje. Ik waardeer het dat jullie er allemaal zijn, maar ik zie helemaal geen Britse pers. Moesten ze rennen naar het vliegveld of iets? Of weten ze niet waar de persconferentie is?", zo grapte hij, tot hilariteit van de wél aanwezige journalisten.

Man voor joker gezet

Het was één van de vele voorbeelden in de vete tussen Verstappen en de Britse media van vorig jaar. Inmiddels is het 2025 en lijkt de sfeer plotseling omgeslagen. In ieder geval bij Croft. Hij gaat op een evenement in gesprek met een man uit het publiek, die weinig heeft met de Nederlander: "Waarom wil je niet dat Max wint? Heb je hem ontmoet? Ken je hem?", waarop de jongen met 'nee' antwoordt. "Waarom mag je hem dan niet?", waarna het stilvalt bij de man uit het publiek. "Kom op. Als je een mening wil hebben, gaat iemand je ernaar vragen. Dit is geen social media. Je mag je mening hebben en ik ga er verder niet tegenin. Hij is te agressief op de baan en heeft een kort lontje tegenover andere coureurs", zo herhaalt hij wat de man vlak daardoor zei.

Winnaar en kampioen

Croft trakteert hem opnieuw van repliek: "Dat is waarschijnlijk wat hem een winnaar maakt en een kampioen. Vinden we kampioenen leuk? Houden we van winnaars? Natuurlijk hebben we allemaal onze favorieten, dat snap ik volledig. Het ding met Max is dat hij doet wat hij doet alleen om te winnen en om kampioen te worden. Red Bull betaalt hem om te winnen en kampioen te worden. Hij doet wat er van hem verwacht wordt. Daar heb ik geen problemen mee."

