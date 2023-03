Remy Ramjiawan

Maandag 20 maart 2023 16:33

Formule 1-fans kunnen zich volgens Timo Glock gaan opmaken voor een stevige en verhitte strijd tussen Max Verstappen en Sergio Pérez als er meer wrijving gaat ontstaan. De Mexicaan was in Djedda op weg om de nieuwe koploper te worden, maar daar stak Verstappen met zijn paarse tijd een stokje voor.

Tweevoudig wereldkampioen Verstappen reed zondag een zeer indrukwekkende race in de Grand Prix van Saoedi-Arabië en werd tweede, nadat hij door een uitvalbeurt in de kwalificatie als 15e moest starten door een defecte aandrijfas. Hoewel de Nederlander zich met gemak een weg door het veld baande, kon hij teamgenoot Pérez niet inhalen, die met één van zijn meest beheerste ritten, de vijfde overwinning uit zijn carrière behaalde.

Pérez ontstemd

Er waren echter momenten van onenigheid tussen de twee, waarbij Pérez zich afvroeg waarom zijn race-engineer Hugh Bird hem in de tweede helft van de race instrueerde om rondetijden te rijden die langzamer waren dan die van Verstappen. Vervolgens leek Pérez ontstemd in de cool down room na de race toen hij hoorde dat Verstappen de snelste ronde had gereden op zijn laatste rondje over het circuit, waarmee hij een extra punt veiligstelde waardoor hij aan de top van het kampioenschap blijft staan.

Interne discussies

Voor Glock waren deze interacties een indicatie dat de zaken snel zouden kunnen verzuren, aangezien het duo vooraan in een eigen competitie strijdt. "Verstappens snelste ronde zal leiden tot interne discussies", schreef Glock in zijn column voor Sky Deutschland. "Pérez zal niet betrokken raken bij iets waarbij hij Verstappen in de toekomst zal ondersteunen. Daar ben ik zeker van, want de Mexicaan ziet zijn kans schoon om met Verstappen om de titel te vechten."

Timo Glock

Red Bull moet optreden

Dat het duo het met elkaar zal gaan uitvechten voor de titel, dat lijkt een vast gegeven te gaan worden, maar het is aan Red Bull om het clean te houden. "Dit zal leiden tot een gevecht tussen de twee. We kunnen verwachten dat er wrijving zal zijn. Red Bull is zich daar zeker al van bewust. Pérez heeft in de race laten zien dat hij sterk is en een zeer goed tempo heeft. Tegelijkertijd is Verstappen iemand die zich niet laat vertellen wat hij moet doen en doet wat hij denkt dat goed is", aldus Glock.