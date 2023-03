Remy Ramjiawan

Maandag 20 maart 2023 15:58 - Laatste update: 15:58

Het is wellicht wat voorbarig, maar het gaat er alleszins op lijken dat het 2023-seizoen een opbouwjaar voor Ferrari gaat worden. In Bahrein was al te zien dat de betrouwbaarheid nog een zorgenkindje is en in Djedda werd bevestigd dat het team qua snelheid ook nog steeds tekort komt.

Teambaas Frédéric Vasseur staat dit jaar aan het roer bij Ferrari. De Fransman is slechts drie maanden bij het team uit Maranello actief en het is duidelijk dat er de nodige aanpassingen nodig zijn. De SF-23 is nog altijd te langzaam, maar ook nog wat onbetrouwbaar. De Fransman gaat bij Formu1a.uno in op de afgelopen twee races en onthult dat het team een aantal updates gaat meenemen naar Melbourne.

Stap naar voren gezet

Ondanks dat Aston Martin sneller leek in Djedda, maar ook Mercedes voor de Scuderia stond, wijst Vasseur naar de geboekte progressie. "Vergeleken met Bahrein hebben we in de vliegende ronde een stap voorwaarts gezet. Ik weet dat het vreemd is om dit te zeggen na het resultaat van vandaag, maar ik denk dat we in betere vorm waren dan twee weken geleden", zo draait hij het positief om. Dat de auto in Djedda niet meekon, daarvoor wijst Vasseur vooral naar de hardste compound: "Met die band verloren we tempo. We moeten begrijpen waarom, want het is ons grootste probleem."

Flinke achterstand

Tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië werd de achterstand pijnlijk duidelijk. "Na de neutralisatie zette Red Bull ons in dertig ronden op 25 seconden afstand, dat is heel, heel veel", zo moet hij toegeven. Wel put de Fransman hoop uit de ontwikkelingen bij Aston Martin, want als dat team een sprong kan maken, dan moet dat Ferrari ook lukken. Daarvoor neemt het team enkele updates mee naar de volgende ronde van het kampioenschap, in Australië.