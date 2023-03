Remy Ramjiawan

Maandag 20 maart 2023 12:23 - Laatste update: 13:20

De als zesde afgevlagde Carlos Sainz is allerminst blij met de huidige prestaties van Ferrari. De Scuderia kende een matige vertoning in Djedda, waarbij het uiteindelijk niet eens voorbij Mercedes wist te komen.

Charles Leclerc moest na zijn tien plekken gridstraf een inhaalrace gaan inzetten en kwam uiteindelijk op P7 over de streep, daar waar zijn teamgenoot een plekje voor hem was gefinisht. Voorafgaand aan het jaar was uitgesproken dat dit jaar alleen de titel telt, maar het gebrek aan tempo viel ook in Djedda weer op. Het team was tijdens de vrije training nog sneller dan Mercedes, maar dat was in de race niet meer te zien. Het betekent dat het team uit Maranello nog flink aan de bak mag, want niet alleen de prestaties vallen wat tegen, ook op het gebied van de betrouwbaarheid moet er nog een schepje bovenop.

Artikel gaat verder onder video

'Dachten dat we snel waren'

"Na de vrijdagtraining dachten we dat we ze [Mercedes] te pakken hadden en dat we snel waren", vertelde Sainz aan Sky Sports F1. "Zelfs na de kwalificatie, toen Charles een briljante ronde reed en ik het moeilijk had, dachten we dat we het qua racetempo goed zouden doen. Dus [er] is werk aan de winkel [en] er moeten ontwikkelingen komen. Helaas hebben we tijd nodig voor deze ontwikkelingen, dus moeten we het hier voorlopig mee doen", zo legt hij uit over de huidige staat van de SF-23. Sainz hoopt dat de ontwikkelingen het team verder gaat brengen: "Het is duidelijk dat we wat upgrades moeten gaan brengen."

Strijd met Stroll

Sainz had moeite om Lance Stroll in te halen op medium banden en zei dat hij de Aston Martin misschien niet had kunnen passeren als hij niet was uitgevallen. "Ik heb waarschijnlijk een de prijs betaald in de eerste stint met de banden", zo gaf Sainz toe. "De bandenslijtage is waarschijnlijk wat slechter geworden dan vorig jaar met de downforce en de reglementen. Het begint een beetje te lijken op de oude auto's met de vuile lucht en vandaag werd het een beperking en was het niet gemakkelijk om te passeren", zo legt hij de moeilijkheden met het rubber uit.

Toch had dat volgens hem het verschil niet gemaakt en Sainz komt met een keiharde conclusie: "Het zou het resultaat niet veel veranderd hebben - we waren de vierde snelste auto op de baan. We moeten weten waarom en hoe we het kunnen verbeteren. Het zijn al twee verschillende circuits waar ons racetempo niet geweldig is, dus we weten dat we werk aan de winkel hebben."