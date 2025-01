Liam Lawson kijkt uit naar zijn samenwerking met Max Verstappen, en specifiek om in te zien hoe de Nederlander te werk gaat. Lawson wordt de zesde teamgenoot van Verstappen en de vijfde bij Red Bull Racing. Het duo zal Red Bull samen weer naar voren moeten stuwen op de grid, na voor het eerst in vijf jaar derde te zijn geworden in het constructeurskampioenschap in 2024.

Lawson heeft een uniek pad gehad naar het stoeltje naast Verstappen bij Red Bull. De Nieuw-Zeelander heeft naast de gewone loopbaan van Formule 3 en Formule 2 ook gereden in zowel de DTM (als teamgenoot van Alex Albon!) als de Super Formula, en was bijna direct razendsnel in beide categorieën - zijn gemak om zich aan te passen aan nieuw gereedschap en vreemde omstandigheden is dan ook één van zijn voornaamste sterktepunten. Lawson reed ook twee kwart-seizoenen mee in de Formule 1 bij AlphaTauri/VCARB in 2023 en 2024, en zal nu voor het eerst beginnen aan een seizoen in de koningsklasse, met een complete winter om zich voor te bereiden.

Artikel gaat verder onder video

Leren van de beste

Verstappen heeft sinds Daniel Ricciardo nooit problemen gehad om zijn teamgenoten te snel af te zijn. Pierre Gasly en Alex Albon hielden het niet lang vol naast de Limburger, en ook Sergio Pérez was in 2023 en 2024 verreweg de mindere Red Bull-coureur. Christian Horner heeft teamgenoot van Verstappen zijn "de moeilijkste baan in Formule 1" genoemd, maar Lawson verheugd zich op de uitdaging. "Eerlijk gezegd kijk ik er het meest naar uit, want Max is op dit moment de beste ter wereld in onze sport. Bij elke vrije training die we doen, krijg ik inzicht in zijn data," analyseert hij in een interview met Auto Motor und Sport. "Ik zal precies zien wat hij doet en hoe hij het doet.Natuurlijk zal het heel moeilijk worden om hem bij te houden, maar wat mijn ontwikkeling betreft is er niemand beter om van te leren.

Gerelateerd