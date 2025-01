Het team van Alpine heeft zich op donderdag weten te versterken met de diensten van Franco Colapinto en inmiddels is het speculeren over een vervroegd einde voor Jack Doohan volop begonnen. De Argentijn gooit daarin nu zelf ook wat olie op het vuur met zijn eigen Instagram-biografie.

Na veel geruchten heeft Alpine het nieuws op donderdag bevestigd: Colapinto komt over van Williams om in 2025 de reservecoureur te worden bij het Franse team. Daarmee is hij de derde reservecoureur van het team en neemt de druk op Jack Doohan ook meteen toe. In eerste instantie lijkt dat een vreemde move van Colapinto, die bij Williams een soortgelijke rol vertolkte. Toch lijkt er meer aan de hand te zijn. Het gerucht zingt rond dat Jack Doohan over een contract voor slechts enkele races beschikt, waardoor het aannemelijk zou zijn dat men na de eerste paar rondes van het wereldkampioenschap Doohan uit de wagen zal halen om dat stoeltje in te vullen met Colapinto, de man die na het instappen voor Logan Sargeant in 2024 op het begin veel indruk maakte.

Artikel gaat verder onder video

Duidelijke hints?

Het lijkt allemaal een steeds logischer verhaal te worden. Flavio Briatore, die sinds afgelopen jaar een behoorlijk grote vinger in de pap heeft bij de Fransen, werd in Abu Dhabi gevraagd of Doohan het jaar zou uitrijden, iets waarop hij al cryptisch reageerde zonder de geruchten over de mogelijkheid om hem eerder te laten vervangen door Colapinto uit te sluiten. Ook vader Anibal Colapinto plaatste op zijn Instagram een story met daarop hijzelf en wat vrienden die toosten terwijl hij in een Williams-shirt staat. Als tekst stond er bij de story: “Er zijn maar weinigen onder ons die alles al weten…. F1 2025.” Verder lijkt nu ook Colapinto zelf na het bekend worden van het nieuws weinig moeite te doen om zijn toekomst geheim te houden. Hoewel hij als reservecoureur aangetrokken is, noemt hij zichzelf in zijn biografie namelijk wél gewoon Formule 1-coureur voor Alpine. Weet hij al meer dan wij weten?

Franco Colapinto gaat als reservecoureur aan de slag bij het team van Alpine, al wordt er gezegd dat hij spoedig het stoeltje van Jack Doohan over kan gaan nemen. Zelf doet hij weinig moeite het vermeende geheim te verbergen en noemt hij zichzelf 'Formule 1-coureur voor Alpine'. pic.twitter.com/2jrVmTMnjD — GPFans NL (@GPFansNL) January 10, 2025

Gerelateerd