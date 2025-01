Aston Martin trekt McLaren-topman aan voor F1-team

Na zeventien jaar dienst heeft McLaren-mecanicien Marc Cox het team officieel verlaten. Cox zal Aston Martin gaan versterken, zoals ook Adrian Newey dat in maart zal gaan doen, en wordt leider van het 'Evolution programme' in Silverstone.

Sinds 2008 maakte Cox deel uit van McLaren als mecanicien, het laatste jaar waarin het team uit Woking een titel won voor het in 2024 het constructeurskampioenschap won. In 2015 werd hij de nummer één mecanicien van het team, zo ook van Lando Norris toen de jonge Brit promoveerde naar het team in 2019. Na 2021 veranderde Cox van beroep binnen McLaren - hij maakte de overstap naar Extreme E, het nieuwe kampioenschap met elektrische off-road auto's, en werd hier een van de leiders van het McLaren-team. Na zeventien jaar zal Cox nu het team verlaten, en terugkeren naar de Formule 1, waar Aston Martin de Brit met open armen ontvangt.

Nieuwe rol bij Aston Martin

De rol die Cox zal innemen is als hoofd van het zogeheten Evolution programme. Dit houdt in dat hij voor privé-tests en demonstratie-evenementen zal organiseren, en de Aston Martin F1-auto's voorbereidt om te presteren. In zijn afscheid van McLaren zei Cox het volgende op X: "Na 17 jaar bij McLaren is het tijd voor mijn volgende hoofdstuk. Het is zo snel voorbijgegaan, ik heb het geweldig gehad en fantastische mensen ontmoet gedurende mijn tijd hier. Ik ga jullie missen, papaya-familie." Cox zal per direct aan de slag gaan, en is de nieuwste versterking van het team in Silverstone, dat in de afgelopen twee seizoenen op de vijfde plaats eindigde in het constructeurskampioenschap.

After 17 years with McLaren it’s time for my next chapter. It’s gone by so fast, I had a blast and met some amazing people along the way. I’ll miss you papaya family 🧡 pic.twitter.com/5M4oPXdGwJ — Marc Cox (@MarcCox) January 1, 2025

