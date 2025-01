Max Verstappen heeft een contract bij Red Bull Racing tot en met 2028. Afgelopen F1-seizoen was het maar de vraag of hij die zou uitzitten, al helemaal toen er berichten uitkwamen over gesprekken tussen Verstappen en Mercedes. De viervoudig wereldkampioen geeft nu echter een bevestiging over zijn toekomst.

Verstappen maakte in 2014 zijn debuut in de autosport door in het FIA Formula 3 European Championship uit te komen voor Van Amersfoort Racing. De toen nog zestienjarige knul maakte bij alle Formule 1-teams veel indruk. Het belletje van Helmut Marko gaf de doorslag en Verstappen tekende bij Red Bull voor een Toro Rosso-zitje in 2015. Na vier races in 2016 kwam hij al bij het hoofdteam terecht en won hij direct zijn eerste Grand Prix in Spanje. De energiedrankfabrikant is tot nu toe de enige werkgever geweest in de F1-carrière van Verstappen en dat zal tot en met 2028 zo blijven, ondanks dat hij rond de Grand Prix van Miami en tijdens de zomerstop gesprekken heeft gevoerd met Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Contract uitzitten tot eind 2028

"Vorig jaar was het misschien wel het lastigste, maar zeker niet het mooiste wereldkampioenschap", legde Verstappen uit bij Sport und Talk aus dem Hangar-7 op ServusTV. "Het was niet gemakkelijk, we stonden onder een boel stress. Toen ik eenmaal over de eindstreep kwam in Las Vegas, was ik opgelucht. Het was een uitputtend seizoen. We zullen volgend jaar niet de favoriet zijn, maar dat is oké. We hadden wat problemen en we gaan nu aan de slag om dingen te veranderen. We waren de laatste twaalf à dertien races niet meer de snelsten. Er moet een boel aangepast worden om weer de nummer één te worden. Maar misschien is het ook wel een keertje goed om niet de favoriet te zijn."

Ondanks de problemen bij Red Bull, geeft hij wel aan bij het Oostenrijkse team te blijven. "Ik zal mijn contract uitzitten tot en met 2028. Daarna zien we wel wat er gebeurt. Het duurt nog lang tot dat moment", aldus Verstappen.

