Voor Red Bull Racing wordt het 2025-seizoen het eerste jaar waarbij het team het zal moeten gaan doen zonder de kunsten van bijvoorbeeld Adrian Newey, maar ook Jonathan Wheatley vertrekt als teammanager. Christian Horner baalt van het vertrek van het duo, tegelijkertijd ziet hij ook wel kansen voor de nieuwe lichting.

De renstal uit Milton Keynes heeft met 2024 een turbulent jaar achter de rug. Op het sportieve gebied is het seizoen nog gered door Max Verstappen, die de wereldtitel voor de vierde keer wist te pakken. De RB20 zakte echter wel door het ijs en daarnaast was er achter de schermen ook nog een machtsstrijd aan de gang. Ook vertrokken er een aantal sleutelpersonen van het team, maar verwacht Horner dat dit niet veel effect zal hebben op de resultaten.

Horner baalt van vertrek, maar kijkt vooruit

De rol van Newey was al verkleind, nadat duidelijk werd dat hij zijn contract niet zou gaan verlengen bij Red Bull: "Er gaan er maar twee en Adrian is uiteraard vertrokken in Miami, dus we hebben hem niet gezien. Hij heeft sindsdien aan de RB17 gewerkt, dus hij heeft niet aan F1-projecten gewerkt. Natuurlijk is het jammer dat ze weggaan. Ze hebben allebei een belangrijke rol gespeeld in het team tijdens hun periode in het team."

Team is sterk genoeg om vertrekken op te vangen

Tegelijkertijd vindt Horner het team sterk genoeg om er weer bovenop te komen. "Maar de show gaat door en ik denk dat we de kracht en diepgang hebben die we hebben. We hebben dat en 2026 – waar we ons in 2026 op voorbereiden met onze eigen power unit – is veruit de grootste uitdaging en het meest ambitieuze project dat dit team ooit heeft aangepakt. Dus in 2025 zal Jonathan de pitmuur verlaten, maar verder blijft alles hetzelfde." Op de vraag of Red Bull zichzelf opnieuw moet gaan uitvinden, is Horner ook duidelijk: "Ik zou zeggen dat heropbouw veel te ver gaat voor twee mensen die zijn vertrokken. Het is evolutie. Het is iets dat al een tijdje in de planning zat."

