Max Verstappen en Kelly Piquet verwachten in 2025 natuurlijk hun eerste kindje en dus wordt er vanzelfsprekend ook al druk gespeculeerd over de naam van de kleine. Piquet geeft nu op Instagram een update over de huidige situatie wat betreft de naam voor hun eerste kind.

Verstappen en Piquet zijn in verwachting van hun eerste kindje. We hebben lange tijd al mogen zien hoe Verstappen fantastisch overweg kon met Penelope en dus viel het niet uit te sluiten dat familieman Max binnen de kortste keren ook een keer zelf aan een kindje zou gaan denken. Dat is nu gebeurd en het nieuws werd op in Abu Dhabi, vlak voor het laatste raceweekend van het jaar, gedeeld met de wereld. Vanzelfsprekend was het vervolgens tijd om dat nieuws te vieren en werd het tweetal veelvuldig gefeliciteerd door aanwezigen in de paddock.

Artikel gaat verder onder video

Naam Verstappen-baby

Inmiddels is dat alweer een maandje geleden en is iedereen eraan gewend dat Verstappen dit jaar vader zal gaan worden. Veel mensen vragen zich natuurlijk af hoe het kleintje van het tweetal zal gaan heten, maar daar wordt logischerwijs nog even niks over bekend gemaakt. Opvallend genoeg weten ook Verstappen en Piquet zelf nog totaal niet hoe de aankomende Mini Max zal gaan heten. Onder de laatste Instagram-post van Piquet vraagt iemand of het gemakkelijk was om een keuze voor de naam te maken, waarop Piquet reageert dat ze er zelf ook nog niet helemaal uit zijn. Afwachten dus.

Hoe gaat het kindje van Max Verstappen en Kelly Piquet heten? Voorlopig krijgen we nog niks te weten, maar ook het liefdeskoppel blijkt ook nog geen enkel idee te hebben! 😮 pic.twitter.com/4hW8zoFhUe — GPFans NL (@GPFansNL) January 8, 2025

Gerelateerd