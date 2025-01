Peter Windsor is van mening dat Lando Norris een serieuze kanshebber is om in 2025 het wereldkampioenschap Formule 1 te winnen. De McLaren-coureur zal dan echter wel af moeten rekenen met teammaat Oscar Piastri.

Lando Norris wierp zich in de tweede helft van het 2024-seizoen plots op als serieuze uitdager van Max Verstappen voor het wereldkampioenschap Formule 1. De Nederlander wist uiteindelijk zijn vierde achtereenvolgende titel veilig te stellen door met een tekortkomende auto te maximaliseren op de belangrijke momenten, maar Norris heeft laten zien in staat te zijn een vuist te kunnen maken tegen Verstappen. De Brit maakte echter ook te vaak kleine foutjes, wat hem uiteindelijk duur is komen te staan. Dit jaar heeft Norris echter iets wat hij in 2024 niet had: ervaring met het vechten voor het wereldkampioenschap.

Norris 'absoluut' kanshebber'

Volgens Peter Windsor is Norris dan ook absoluut een kanshebber aankomend seizoen: "Absoluut. Hij kan heel goed volgend jaar de wereldkampioen zijn", vertelt de voormalig teammanager bij Cameron CC. "Daar bestaat geen twijfel over. Hij heeft een auto voor zich staan die in staat is om het wereldkampioenschap te winnen, dus waarom zou hij niet in staat zijn om voor de titel te vechten? Dat geldt ook voor Oscar Piastri. Dat wordt een uitdaging voor hem, hij moet ook Oscar verslaan."

