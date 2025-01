Alle belangrijke datums in aanloop naar het Formule 1-seizoen van 2025

De start van het Formule 1-seizoen laat nog even op zich wachten, maar de aanloop naar het wereldkampioenschap van 2025 komt langzaam op gang. We zetten alle belangrijke datums op een rijtje.

Het Formule 1-seizoen van 2025 gaat dit jaar voor het eerst sinds 2019 weer van start in Australië. Op zondag 16 maart vormt het Albert Park Street Circuit het decor voor de openingsdans van de nieuwe campagne, die net als afgelopen jaar in totaal uit 24 Grands Prix bestaat. Het seizoen wordt op zondag 7 december afgesloten in december. De start van het nieuwe seizoen laat dus nog even op zich wachten, maar dat betekent niet dat er in aanloop naar de race in Melbourne niets op het programma staat. We zetten alle belangrijke datums op een rijtje.

Launch Season Event - een gloednieuw idee van de Formule 1

Tot voor kort lanceerden de Formule 1-teams ieder jaar ergens in januari of februari individueel de auto voor het aanstaande seizoen. Waar de ene formatie een aantal gerenderde foto's op social media plaatste, pakte een andere formatie groots uit met een live evenement. Dit jaar gaat dat voor het eerst anders. De Formule 1 heeft namelijk besloten om in het kader van het 75-jarig bestaan van de sport, álle tien de auto's gelijktijdig te lanceren tijdens één evenement: het Season Launch Event. Het gebeuren zal plaatsvinden om dinsdag 18 februari in de 02 Arena in Londen. De show gaat om 21:00 uur Nederlandse tijd van start, en alle tien de teams krijgen hun moment in de spotlights.

Drive to Survive - seizoen zeven

De Netflix-serie Drive to Survive is inmiddels uitgegroeid tot een begrip onder Formule 1-fans. De streamingdienst werpt middels deze 'documentaire' een blik achter de schermen bij de deelnemende teams en volgt alle actie op en naast de baan op de voet. Ook is het productieteam niet vies van een beetje (overdreven) showbusiness. Als je in het achterhoofd houdt dat onderlinge rivaliteiten en akkefietjes vaak ietwat overdreven worden, kijkt het verder best lekker weg. Een precieze lanceerdatum is nog niet bekend, maar kijkend naar de afgelopen jaren, zal de nieuw reeks eind februari'/begin maart op Netflix verschijnen.

De testdagen in Bahrein

En dan tot slot natuurlijk, de wintertestdagen in Bahrein: de eerste keer dat de nieuwe wagens op het circuit aan de tand worden gevoeld. Een zeer belangrijk moment voor de teams, omdat hier voor het eerst in kaart kan worden gebracht in hoeverre de gegevens uit de windtunnel overeenkomen met wat de auto op het echte asfalt doet. De testdagen worden ook dit jaar weer verdeeld over drie dagen. Op woensdag 26 februari, donderdag 27 februari en vrijdag 28 februari mogen de rijders de hele dag gebruik maken van het Bahrein International Circuit. Het precieze tijdschema is nog niet bekend.

