Lewis Hamilton heeft naar eigen zeggen dezelfde motivatie aan het begin van zijn Ferrari-carrière als toen hij twaalf jaar geleden bij Mercedes arriveerde. Hamilton wordt deze maand veertig, maar meent nog altijd dezelfde honger te hebben om wederom wereldkampioen te worden.

Het is een unieke situatie voor Hamilton. Ten eerste heeft de Brit nooit buiten zijn thuisland gewerkt, noch bij McLaren, noch bij Mercedes. Daarnaast is hij, met uitzondering van zijn eerste seizoen naast Fernando Alonso, altijd de ster en de nummer één van zijn team geweest. Bij Ferrari loopt hij naar binnen bij een Italiaans team, met een absolute publieks- en teamlieveling als teamgenoot in Charles Leclerc, en een coureur die zelf ook realistische kansen maakt om een wereldkampioen te worden. Hoe Hamilton zich aan deze omstandigheden zal aanpassen, en of hij Italiaans zal leren te spreken, is nog maar de vraag. Wel is de teambaas Fred Vasseur een oude bekende voor de Brit - samen werden Hamilton en Vasseur kampioen in Formule 3 en in GP2, en het duo heeft altijd een sterke band onderhouden.

Droomscenario

Hamilton weet dat de uitdaging die voor hem staat groot is, maar de zevenvoudig kampioen houdt hier juist van, en denkt dat dit het beste uit hem zelf haalt. Vanaf kinds af aan wilde hij in de rode Ferrari rijden in de Formule 1, en in zijn achttiende jaar in de koningsklasse zal hij die kans eindelijk gaan krijgen. “Natuurlijk wakkert het de motivatie aan en het is een droomscenario voor elke coureur om zo'n kans te krijgen," liet Hamilton weten tegenover Motorsport Week. "Dus [ik] beschouw dat niet als vanzelfsprekend. Ik heb ook enorm veel respect voor Carlos [Sainz] en alles wat hij binnen het team heeft gedaan."

Dezelfde focus als bij Mercedes

Toen Hamilton in 2012 aankondigde dat hij McLaren zou verlaten en naar Mercedes vertrok, was men hier niet bepaald enthousiast over. McLaren was destijds een echte kanshebber op de titel, en alleen geplaagd door veel mechanische problemen. Mercedes, daarentegen, was een jong en onbewezen team dat in 2012 pas haar eerste race won. Hamilton herinnert zich dit, en heeft ook nu de motivatie om in zijn nieuwe project de criticasters de mond te snoeren. “Ik realiseer me dat het een grote stap is... Ik weet nog toen ik bij Mercedes kwam en het is geen gemakkelijke stap om ooit in een nieuw team te stappen. En het kost tijd om nieuwe relaties op te bouwen en om het gereedschap en alles te leren kennen. Om volgend jaar in te gaan met dezelfde focus, dezelfde wil die ik had toen ik bij Mercedes kwam en met uiteindelijk die sprong in het diepe, vind ik spannend en stimulerend.”

