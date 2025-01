Aston Martin-teambaas Mike Krack is niet te spreken over de prestaties en ontwikkeling van zijn eigen team. Krack zag Aston Martin net als in 2023 de auto ondermaats ontwikkelen, en door de concurrentie ingehaald worden, en geeft dan ook toe dat men in Silverstone zelfkritisch moet zijn om de problemen te verhelpen in de toekomst.

Aan het begin van 2023 was Aston Martin na Red Bull Racing het snelste team op de grid. Fernando Alonso stond in zes van de eerste acht races op het podium, maar die vorm verdween in de tweede seizoenshelft. Toch stond de Spanjaard aan het einde van het seizoen op de vierde plek in het klassement, maar zakte Aston Martin als team af naar de vijfde plek. Ook in 2024 eindigde de ploeg uit Silverstone op de vijfde plaats, maar kende het met lange na niet een even goed seizoen. In de tweede seizoenshelft scoorde Alonso slechts in zeven races punten, en Stroll deed dit geen een keer. Wederom was het probleem het ontwikkelen van de auto, een trend waar Krack als leider van het team duidelijk ontevreden over is.

Ontevreden met seizoen

Wanneer Krack terugkijkt naar 2024, is de man uit Luxemburg niet te spreken over de manier hoe dingen zijn verlopen. “We hebben onder de verwachtingen gepresteerd, dus we kunnen niet tevreden zijn met hoe ons seizoen is verlopen”, zei hij tegen Autosport. “We blijven op P5, maar als het kampioenschap in de zomer was begonnen, waren we niet op P5 geëindigd. Dus ik denk dat we over het algemeen moeten nadenken over het seizoen en het heel kritisch moeten bekijken. De stappen die we in de auto hebben gezet, hebben de auto niet verbeterd en er is een kleine parallel met vorig jaar. Het verschil is dat we vorig jaar beter zijn gestart en dit jaar niet op datzelfde hoge niveau."

Het is serieus een punt van zorg

Adrian Newey mag aan het einde van maart aan de slag gaan met zijn beroemde tekenbord, maar de impact van het aantrekken van de Brit zal niet meteen voelbaar zijn, en naar alle schijn zal Newey zich voornamelijk richten op 2026. Over 2024 en de ontwikkeling weet Krack dan ook niet of de AMR24 überhaupt sneller is geworden in de loop van het jaar. “Het is een vraag waarbij je vaak zegt: 'op dit gebied hebben we het verbeterd, maar op dit gebied hebben we het waarschijnlijk slechter gemaakt'. Dus ik denk niet dat je altijd zoiets hebt van 'we hebben het op elk gebied beter gemaakt'. Misschien als je zo begint [langzamer dan de rest]. Maar serieus, ik denk dat het een punt van zorg is. Want als je dat twee keer achter elkaar hebt gedaan, is het niet eenmalig. Het is iets waar je naar moet kijken in je systeem.

