Het nieuws dat Peter van Egmond er niet meer is, heeft inmiddels ook de Formule 1-prominenten bereikt. Max Verstappen had in december nog mooie worden over voor Van Egmond en wijst naar het verlies van een legende van de Formule 1.

Van Egmond was ongeneeslijk ziek en kreeg in 2024 na de wedstrijd in Brazilië te horen dat de vooruitzichten er niet goed uitzagen. De fotograaf liep al vanaf 1985 mee in het wereldje en was een vast gezicht in de paddock. De laatste jaren liep dat al wat terug en in 2023 wees hij nog naar de volle kalender, die in zijn ogen wel iets minder druk mocht zijn. In 2024 was Van Egmond nog sporadisch aanwezig en dat had alles te maken met zijn strijd tegen kanker. Donderdag overleed Van Egmond op 68-jarige leeftijd.

Reacties stromen binnen

Van Egmond was voor de Nederlandse racewereld een begrip en op social media stromen de reacties binnen. Viaplay-presentator Rob Kampheus vertelt op Instagram: "Och arme Peter, wat ga ik je missen." Ziggo-analist Rick Winkelman wijst op de socials naar een bijzonder mens, die enorm gemist gaat worden. Voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers heeft ook een mooie woorden over: "Zo’n geweldige man, gedreven, vakkundig en bovenal zo’n aardige vent. Een man zonder vijanden… We gaan je missen Peter maar nog lang van je foto’s en de herinneringen genieten." Ook Max Verstappen heeft zich uitgelaten en deelt een bijzondere tekst. "Een echte legende van onze sport en boven alles, een fantastisch persoon."

Regerend wereldkampioen Max Verstappen wijst naar een legende van de sport in Peter van Egmond #f1 #Verstappen #VanEgmond 📸@ Maxverstappen1 pic.twitter.com/jIUSc3nNDM — GPFans NL (@GPFansNL) January 3, 2025

