Wolff tempert verwachtingen voor 2025: "Dat gaat niet gebeuren"

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft gewaarschuwd dat niemand moet verwachten dat Kimi Antonelli meteen mee zal vechten voor podiumplekken of overwinningen. De achttienjarige Antonelli vervangt Lewis Hamilton bij Mercedes in 2025, maar zal volgens Wolff tijd nodig moeten hebben om te groeien en om fouten te maken.

Antonelli wordt door velen gezien als een talent van hetzelfde kaliber als Max Verstappen voordat hij doorstroomde naar de Formule 1 in 2015. De Italiaan won in 2024 meerdere races in de Formule 2, maar streed nooit om de titel, die door Gabriel Bortoleto werd gewonnen. In zijn thuisland kreeg Antonelli zijn eerste ervaring achter het stuur van een Formule 1-auto, en ondanks dat hij na twee ronden de W15 al had afgeschreven, was Wolff destijds zeer onder de indruk van de snelheid van zijn pupil. George Russell zal dit jaar de captain-armband om moeten doen voor het Duitse fabrieksteam na een veelbelovend seizoen in 2024, terwijl Antonelli deel uitmaakt van een grote groep van rookies samen met Bortoleto, Jack Doohan, Ollie Bearman en Isack Hadjar.

Artikel gaat verder onder video

Dat gaat niet gebeuren

Mercedes werd vierde in het constructeurskampioenschap in 2024, maar won wel meerdere Grands Prix, en de verwachting is dan ook dat de zilverpijlen dit jaar een sterkere auto zullen hebben. Is Antonelli hier klaar voor? “We hopen dat het eerder vroeger dan later gebeurt”, zegt Wolff in gesprek met Auto, Motor und Sport over de ontwikkeling van Antonelli, en het risico wat Mercedes heeft genomen in het promoveren van de jongeling. “Als je de verwachting hebt dat hij in Melbourne op pole position staat, de race wint en meteen meedoet om het kampioenschap, dan is het risico groot, want dat zal niet gebeuren. Als we ervan uitgaan dat de jongen 18 jaar oud is, zeer getalenteerd, maar er natuurlijk eerst in moet groeien en fouten zal maken, dan is het risico beperkt.”

Gerelateerd