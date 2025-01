'DRS is nep en moet nu al uit Formule 1 worden verwijderd'

In 2026 zal DRS verdwijnen uit de Formule 1, maar als het aan voormalig teameigenaar Eddie Jordan zou liggen, zou het systeem per direct uit de sport moeten worden verbannen. De extravagante Ier meent dat DRS "fundamenteel nep" is, en een verdedigende auto geen schijn van kans geeft om iemand achter zich te houden.

DRS werd in 2011 voor het eerst gebruikt in de Formule 1, met als doel om meer inhaalacties te zien in de sport. Over de jaren heen is het systeem een steeds belangrijkere rol gaan spelen, gezien achtervleugels sinds 2011 aanzienlijk zijn gegroeid, en hiermee ook het effect van DRS. Het is waar dat er door DRS meer inhaalmanoeuvres te zien zijn, maar deze zijn niet altijd even spectaculair. Na vijftien jaar zal het in 2026 dan ook verdwijnen uit F1, een van de vele veranderingen in de reglementen die volgend jaar zullen worden ingevoerd, naast het inkorten en smaller maken van de auto's, de grotere nadruk op elektrische motoren en het afvallen in gewicht.

Artikel gaat verder onder video

DRS is fundamenteel nep

Jordan zal dus nog een jaar moeten wachten tot hij geen 'brievenbussen' meer ziet opengaan op rechte einden in de Formule 1. De veteraan liet weten waarom hij niet van het spelelement houdt. "Alles wat gekunsteld is," zo predikt Jordan op de Formula For Success podcast tegen David Coulthard, "alles wat nep is, alles wat in de plaats komt van het verhaal dat zich op een echte, dramatische en eerlijke, correcte manier ontvouwt, is naar mijn mening nep. DRS is fundamenteel nep. Het is nep."

Bokser met één hand op zijn rug gebonden

Jordan ging er nog verder op in, en onderstreept dat het effect van DRS is dat de verdedigende auto vaak compleet machteloos is door het enorme verschil in snelheid waarmee de achtervolgende coureur aankomt. "Dat is alsof een bokser op dat moment één hand op zijn rug gebonden heeft en dat is een oneerlijk voordeel, toch? Ik bedoel, hij heeft niet alle faciliteiten om zichzelf te kunnen verdedigen. Ik ben van mening dat als je het niet eerlijk kunt doen, wat we allemaal moesten doen in jouw tijd, David, waarom zou je dan een goede coureur straffen door gewoon een plek op te geven, omdat die stomme regel, DRS, in het spel is. Ik ben er geen voorstander van. Het spijt me echt. Ouderwets, noem me wat je wilt.”

Gerelateerd