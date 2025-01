Le Mans-legende Tom Kristensen denkt dat McLaren meer dan genoeg snelheid heeft om Max Verstappen uit te dagen voor de titel in 2025, maar weet ook dat het team mentaal nog een stap moet zetten om de Nederlander te verschalken. Lando Norris won in 2024 vier Grands Prix, maar kon nooit in de buurt komen van Verstappen in het klassement.

McLaren won in 2024 haar eerste constructeurskampioenschap in meer dan een kwart van een eeuw. Norris en Oscar Piastri kenden een hele sterke tweede helft van het seizoen, en deden genoeg om Ferrari en Red Bull Racing achter zich te houden. Net als Ferrari had McLaren geen van beide kampioenschappen gewonnen sinds 2008, maar het Italiaanse team zal nog minimaal één jaar langer moeten wachten om de trofeekast aan te vullen. Norris en Piastri wonnen samen zes Grands Prix - beide coureurs hadden voor 2024 nog nooit gewonnen in de Formule 1 - ondanks dat het team uit Woking het jaar begon als het vierde beste team. De volgende stap in 2025 zal zijn om naast de constructeurstitel ook het coureurskampioenschap binnen te slepen, iets wat Lewis Hamilton voor het laatst deed voor de Britse ploeg.

Feller zijn in de gevechten

Kristensen is in de wereld van de WEC een van de absolute grootheden. De Deen won de 24 Uur van Le Mans negen keer, en zes jaar op rij met Audi, en is daarmee de meest succesvolle coureur in de geschiedenis van de race. Hij weet als geen ander wat het vergt om te winnen, en om je rivalen mentaal te verslaan. "Als je eenmaal leert hoe je moet winnen, word je mentaal nog sterker," legt Kristensen uit bij Motorsport-Magazin. "Ze hebben het vertrouwen en de snelheid die ze nodig hebben, maar ze weten dat er meer nodig is om [Verstappen] te verslaan. Als je Max wilt verslaan in de race naar bocht één, moet je feller zijn in de gevechten. We hebben weliswaar goede starts gezien van Norris, maar er zijn momenten dat het team punten laat liggen door een [mindere] strategie. Als ze Max willen uitdagen, moet alles kloppen. Ze moeten elke race op 100 procent rijden."

Starten de achilleshiel

In 2024 is er veel gepraat over Norris en zijn vele pole positions, die hij vaker dan niet bij de start van de Grand Prix weggaf. Dit ziet Kristensen dan ook als een pijnpunt, en iets wat niet kan blijven gebeuren om te kunnen domineren in de sport, zoals hij zelf deed aan het begin van de eeuw in Frankrijk. "Ze moeten niet alleen sneller zijn, maar ook mentaal sterker, vooral tijdens de openingsronden. Het gaat erom dat ze niet bezwijken onder de druk. Als hij niet snel is, maakt dat niet veel uit, want hij weet dat hij de volgende keer weer zal domineren."

