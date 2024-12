Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen heeft meerdere malen onderstreept dat de RB20 maar snel naar het museum moet en nooit meer moet worden aangeraakt. De Nederlander heeft vertrouwen in 2025, maar stelt wel dat het team het over een andere boeg moet gaan gooien.

In 2024 zijn er een aantal sleutelpersonen vertrokken bij de Oostenrijkse brigade. Hoewel het voor Red Bull-teambaas Christian Horner geen excuus mag zijn en hij vertrouwt dan ook op de nieuwe lichting, wordt het wel interessant om te zien of die nieuwe lichting een kampioenschapswinnende auto op de mat kan zetten. Verstappen, die wil geen herhaling van 2024 krijgen en legt in De Telegraaf uit wat hij van zijn team verwacht.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull moet van koers veranderen

Verstappen maant Red Bull aan om het pakket in orde te krijgen en vooral te leren van de RB20. "Als we zo doorgaan, word ik volgend jaar geen kampioen. Zo simpel is het. We moeten echt stappen maken om komend seizoen competitief te zijn. Dat weten we allemaal", opent Verstappen. Daarbij waren de balansproblemen één van de grote klachten. Het Oostenrijkse team wist de wagen niet altijd in het juiste werkvenster te krijgen en als dit lukte, dan moest de balans nog in orde worden gemaakt.

Balansproblemen

Bovendien kampte de RB20 met problemen die ook al in de RB19 aanwezig waren, maar door de voorsprong niet opvielen. "Ik vertrouw erop dat het team de balansproblemen van afgelopen seizoen kan verhelpen. En bepaalde dingen die we afgelopen jaar niet konden aanpassen, worden voor volgend jaar wél veranderd. We weten dat het beter moet over de kerbstones, hobbels en in de langzame bochten. Dat zijn over het algemeen onze zwakke punten. Als we dan alsnog worden verslagen, zal dat op basis van pure snelheid zijn", aldus Verstappen.

