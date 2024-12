Jos Verstappen heeft zich tot Formule 1-CEO Stefano Domenicali gewend over het inconsistente beleid van de FIA-stewards. Jos 'The Boss' zag de sportcommissarissen soms verschillende straffen uitdelen, voor hetzelfde vergrijp.

De afgelopen maanden stond zoon Max in een kwaad daglicht bij de FIA. Daar waar Charles Leclerc er met een boete vanaf kwam, moest Verstappen junior voor het vloeken op de persconferentie in Singapore een taakstraf uitvoeren. Het tekent de beslissingen van de stewards, die zich ook zo nu en dan in het openbaar uiten over de viervoudig wereldkampioen. Daarover heeft Verstappen senior zich al eerder uitgelaten en stelde hij dat het niet zo gepast was van een officiële steward om zich in de media te uiten over de coureurs.

Consisten straffen

In gesprek met Formule1.nl legt de voormalig Arrows-coureur uit: "Daar heb ik het ook met Stefano Domenicali wel over gehad. De stewards moeten gewoon consistent straffen. Voor iedereen hetzelfde. Niet de ene keer vijf seconden en de volgende keer tien seconden tijdstraf opleggen voor hetzelfde vergrijp. En waarom kreeg Max een taakstraf voor het woordje 'f*ck' en een ander een geldboete? De stewards weten het allemaal niet meer. Ik denk dat er striktere regels moeten komen op dat gebied."

Vaste stewards aanstellen?

George Russell opperde in zijn functie als voorzitter van de GPDA vaste stewards en daar kan Verstappen senior zich ook wel in vinden: "Het zou helpen als er een vaste pool komt met stewards. En ook geen voormalig Formule 1-coureurs meer, Maar gewoon mensen die meer afstand hebben en minder belangen, maar die tegelijkertijd wel snappen wat de sport inhoudt. Met iedere keer dezelfde stewards ga je ook meer dezelfde beslissingen krijgen. Meer consistentie dus, dat is gewoon beter. De FIA is aan zet. Daar moet men een stapje bij zetten qua professionaliteit."

