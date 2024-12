Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen had dit seizoen toch heel wat problemen met zijn RB20. De wagen kwam goed uit de startblokken, maar een verkeerde afslag qua updates maakte de auto onbestuurbaar. De Nederlander blikt in De Telegraaf terug op de problemen en stipt aan wanneer hij het technische team de juiste richting opduwde.

Nadat het seizoen in Bahrein werd afgetrapt leken we heel eventjes een herhaling van 2023 te gaan zien, waarin Red Bull Racing domineerde. Toch bleek dat niet het geval, want niet alleen had McLaren het tempo te pakken, bij Red Bull gingen de prestaties ook achteruit. Balansproblemen speelden diverse keren op en ook het kleine werkvenster van de RB20 bleek een groot probleem te worden. In Monza kwam het absolute dieptepunt, toen Verstappen als zesde werd afgevlagd en Sergio Pérez als achtste over de streep kwam.

Red Bull is na Monza helemaal opnieuw begonnen

Dat weekend tekende echter wel de ommekeer in de ontwikkeling van de wagen. "Alle plannen voor nieuwe onderdelen, die daarna nog zouden komen, konden de prullenbak in. Het team is daarna eigenlijk helemaal opnieuw begonnen. Daarvoor konden ze het precieze probleem niet vinden", zo legt Verstappen over het weekend in Monza uit en de richting van de updates van Red Bull Racing. Dit seizoen heeft Verstappen meer uren doorgebracht in de fabriek, dan in de jaren ervoor, om samen met het team de problemen te tackelen. "Ik zag op een gegeven moment een paar grafieken voorbijkomen, toen we de data aan het bekijken waren. Ik zag bepaalde aerodynamische verschuivingen hoe we de bochten ingingen, instuurden en ook wat rijhoogtes betreft. Anders dan de auto van het jaar ervoor."

Verstappen stipte problemen aan: 'Toch heel duidelijk dat dit het probleem is?'

Toen Red Bull het doek van de RB20 trok, werd al duidelijk dat het team voor een andere richting had gekozen, dan bij de voorganger (RB19). Verstappen zag de data in Monza en stipte het probleem aan: "Ik zei: ’Hé, het is toch heel duidelijk dat dit en dit het probleem is?’ Dat klopte, hoorde ik. Ik had die lijnen, die grafieken, nog niet eerder gezien. Ik heb toen gezegd dat het wel duidelijk was waar we aan moesten werken, want de engineers weten natuurlijk precies wat er was aangepast ten opzichte van de auto van vorig jaar."

