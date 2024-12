Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft in 2024 zijn ogen uitgekeken. Daar waar het seizoen nog leek te beginnen met een dominantie voor Red Bull Racing, kwamen er uiteindelijk zeven verschillende winnaars. Hoewel ook Domenicali over een fraai seizoen spreekt bij Autoracer zijn er nog wel enkele verbeterpunten.

De Formule 1 nadert het einde van het huidige reglement, met 2025 als het laatste seizoen van dit tijdperk. Wel vaker is gebleken dat hoe langer het reglement stabiel blijft, hoe meer de teams naar elkaar toegroeien. Ook in 2024 was dat het geval. Zo begon Red Bull het seizoen nog erg sterk, maar was McLaren er sinds de race in Miami ineens ook. Daarnaast hebben ook Ferrari en Mercedes zeges weten te pakken en hadden zij op hun zondagen ook soms de snelste wagen. Die onvoorspelbaarheid gaat in 2026, met de introductie van het nieuwe reglement, weer op de schop.

Artikel gaat verder onder video

Veel mooie momenten geweest

Als voormalig Ferrari-topman stipt Domenicali de overwinning van Charles Leclerc in Monza als één van de hoogtepunten aan: "Er zijn veel mooie momenten geweest. Het is duidelijk dat de overwinning van Ferrari in Monza, ook voor iemand zoals ik die het van dichtbij heeft meegemaakt, een beeld is dat de wereld overgaat en de passie die hier leeft, weerspiegelt." Toch gaat er ook compliment naar de kampioenen van 2024: "Twee andere belangrijke momenten waren de meer dan verdiende titelwinst van Max in Las Vegas en de overwinning van McLaren in Abu Dhabi."

Hartslag Stella bij McLaren in 2024

McLaren-teambaas Andrea Stella kent Domenicali nog van zijn Ferrari-periode. Dat juist hij nu het seizoen afsluit met kampioenschapsgoud, doet veel met Domenicali: "Ik heb veel geesten uit het verleden gezien, waarin bij de eerste bocht van alles kon gebeuren. Dus ik heb me een beetje ingeleefd in mijn vriend Andrea, waarbij ik tijdens elke ronde graag zijn hartslag onder controle had willen houden."

Domenicali tevreden, maar ziet ruimte voor verbetering

Concluderend heeft de topman van de Formule 1 een meer dan prima seizoen gezien, al zijn er nog verbeterpunten: "Ik geef het een 8, omdat ik denk dat het volgende seizoen een nog hoger cijfer kan krijgen. Alles is aanwezig voor een seizoen waarin de interesse tot de laatste race blijft bestaan, en daarnaast is er het element van de vele jonge coureurs in de F1."

Gerelateerd