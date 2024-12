Honda, wiens race-divisie samenwerkt met Red Bull Racing voor de motoren, gaat fuseren met Nissan, zo meldt de Associated Press. De twee Japanse merken willen de fusie rond hebben in 2026, en zo de derde grootste autofabrikant van de wereld worden na Volkswagen en Toyota.

Zowel Nissan als Honda hebben een rijk verleden in racen. Honda is al heel lang actief in de Formule 1 - HRC, Honda Racing Corporation, werkt nauw samen met Red Bull Racing in Milton Keynes aan de motoren van het team. In 2026 zal Honda verkassen naar Silverstone om motoren te leveren aan Aston Martin. Het laatstgenoemde team zal daarmee een fabrieksteam worden, en verwachtingen zijn dat de donkergroene auto's in de nabije toekomst een prominente positie vooraan de grid zullen innemen. Nissan heeft de Formule 1 nooit toegetreden, maar heeft wel al jaren een Formule E-team, en heeft ook veel ervaring in langeafstands-racen, GT-racen en rally. Honda hoopt vooral profijt te kunnen maken van de ervaring van Nissan op het gebied van elektrische auto's en accu's, hetgeen ook relevant zou kunnen zijn voor het HRC-project met Red Bull, en vanaf 2026 met Aston Martin.