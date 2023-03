Jeen Grievink

Zondag 19 maart 2023 17:21 - Laatste update: 17:31

Red Bull Racing had het nog druk zo vlak voor de start van de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Zowel de auto van Max Verstappen als die van Sergio Pérez werd compleet uit elkaar gehaald vandaag. Dat Verstappen problemen had, was bekend, maar is er ook iets mis aan de auto van zijn teamgenoot? Red Bull zegt van niet.

Verstappen kreeg gisteren tijdens de kwalificatie in Djedda te maken met een gebroken aandrijfas. Hierdoor kon hij de sessie niet voortzetten en moet hij straks als vijftiende beginnen aan de race op het Jeddah Corniche Circuit. Het was dus bekend dat er gesleuteld moest gaan worden aan zijn auto. Maar toen vanmiddag ook de auto van Pérez compleet overhoop lag in de Red Bull-garage, doken er vragen op of er wellicht ook een probleem was ontdekt bij de auto van de Mexicaan, die gisteren nog pole position wist te veroveren. Formule 1-journalist Fábio Seixas kreeg opheldering over de situatie vanuit Red Bull Racing.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull verwijdert versnellingsbak, maar geen problemen

Red Bull heeft bevestigd dat de auto van Pérez inderdaad vlak voor de race uit elkaar is gehaald. Dit was echter puur ter controle en niet om een probleem op te lossen of onderdelen te vervangen. "Red Bull heeft voor de race de versnellingsbak volledig verwijderd uit de auto van Pérez", zo meldt Seixas op Twitter. "Het is allemaal binnen de regelgeving. Het team zegt dat alles in orde is en dat er niets aan de hand is. Zal het zo zijn?" Pérez lijkt dus zonder zorgen van pole position te kunnen vertrekken straks. De race in Djedda begint om 18:00 uur Nederlandse tijd.