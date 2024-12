De Formule 1 lanceert volgend seizoen gezamenlijk alle liveries tijdens het veelbesproken F175 launchevent in Londen. Toch heeft het team van Ferrari besloten om ook zelf nog een daadwerkelijke onthulling van de auto te doen.

Het team van Ferrari gaat in 2025 een serieuze gooi doen naar de wereldtitel. De afgelopen jaren heeft het team onder Fred Vasseur een puike stap naar voren weten te zetten. De chaotische pitstops en falende strategieën van de afgelopen jaren lijken al wat meer naar de achtergrond verdwenen te zijn en bovendien wist het team afgelopen jaar ook een vrij snelle bolide op het asfalt te zetten, die uiteindelijk nét achter het net viste in het constructeurskampioenschap. McLaren ging er namelijk mee vandoor. Toch is de Scuderia zeker een titelfavoriet voor 2025.

Ferrari maakt datum bekend

Dat heeft natuurlijk ook te maken met de line-up van de Maranello-formatie. Volgend seizoen zal men namelijk met Charles Leclerc en Lewis Hamilton in de gelederen op het strijdtoneel verschijnen. Het belooft dus een prachtig seizoen te worden. Op 18 februari 2025 vindt in de O2 Arena in Londen het inmiddels beruchte F175-evenement plaats, waar alle teams gezamenlijk de livery aan de buitenwereld presenteren. Ferrari zelf heeft echter besloten om de eigen auto ook nog een eigen presentatie te geven. Eén dag later, op 19 februari dus, gaat het doek van de gloednieuwe Italiaanse wagen. Mogelijk zal dan, zoals we van ze gewend zijn, ook een filmrun gereden worden met de nieuwe wagen op het circuit van Fiorano.

Get ready to meet our 2025 challenger#ScuderiaFerrari pic.twitter.com/RZEZxRJ4YG — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 18, 2024

