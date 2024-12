Sergio Pérez zal niet voor Red Bull Racing in actie komen tijdens het F1-seizoen van 2025 en dus zal Max Verstappen een nieuwe teamgenoot krijgen. Volgens Christian Horner heeft 'Checo' zelf de keuze gemaakt om een stap terug te doen, maar klopt dat wel?

Op 18 december 2020 werd Pérez door Red Bull aangekondigd als hun nieuwe aanwinst voor het seizoen van 2021. De man uit Guadalajara won zijn eerste race voor de energiedrankfabrikant in Azerbeidzjan en als 'Minister van Defensie' deed hij in Abu Dhabi zijn uiterste best om Lewis Hamilton achter zich te houden en Verstappen te helpen in de titelstrijd. In de twee jaren die volgden, hielp hij Red Bull aan het constructeurskampioenschap, maar zijn resultaten tijdens het afgelopen seizoen vielen vies tegen. 'Checo' werd in niemandsland achtste in het eindstand en Red Bull viel terug achter McLaren en Ferrari bij de constructeurs. Op 18 december 2024 werd officieel aangekondigd dat Pérez zelf heeft besloten om een pauze te nemen, en dus niet langer achter het stuur zal kruipen, maar nog wel betrokken blijft bij het team.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: De held uit het middenveld: dit was de carrière van Sergio Pérez | GPFans Special

Pérez en Red Bull oneens

"Het is een combinatie van van alles geweest", vertelde Horner over het vertrek van Pérez tegenover ESPN. "'Checo' begon het seizoen zo sterk met vier podiums in vijf races. Het voelde alsof hij het had opgepakt waar hij het jaar ervoor was gebleven. Maar vanaf Monte Carlo, die race, was het een heel zwaar jaar voor hem. We hebben alles met hem geprobeerd en we hebben hem gesteund, en hij is eigenlijk zelf tot de conclusie gekomen dat het nu het juiste moment is om een stap terug te doen van de Formule 1 en wat tijd voor zichzelf te nemen. Ik denk ook dat het belangrijk is voor 'Checo' om wat tijd te nemen en het door te brengen met zijn familie."

De Red Bull-teambaas beweert dus dat Pérez zelf de keuze heeft gemaakt om het stoeltje naast Verstappen op te geven. De doorgaans betrouwbare journalist Chris Medland van RACER meldt echter dat bronnen dichtbij Pérez de uitspraken van Horner weerleggen. Dat zou betekenen dat de Oostenrijkse renstal Pérez dus zelf heeft weggestuurd en dat de coureur daarin geen keus had.

Gerelateerd