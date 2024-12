Max Verstappen beleefde in de laatste Grand Prix van het seizoen nog een moment met Oscar Piastri in de eerste bocht en de viervoudig wereldkampioen kreeg daarvoor een straf van twintig seconden aan de broek. Volgens Johnny Herbert was het een manier om de Australiër richting volgend aar te intimideren.

Tijdens de start van de Grand Prix van Abu Dhabi ging Verstappen iets te wild door bocht één, waarna hij Piastri aantikte en het tweetal in de rondte ging. De wedstrijdleiding ging zich vervolgens buigen over het incident tussen de twee coureurs en men zag Verstappen als schuldige van de botsing. De kersverse wereldkampioen kreeg al straf tien seconden aan zijn broek. Iets waar hij het zelf verre van eens mee was: "Kunnen we misschien om twintig seconden vragen? Stomme idioten", klonk het duidelijke commentaar.

Artikel gaat verder onder video

Intimidatie/h2>

Het leek er dus op dat Verstappen zich van geen kwaad bewust was, maar toch heeft hij na afloop Piastri in de paddock opgezocht om excuses te maken aan de McLaren-rijder, zo liet hij weten. Volgens Herbert was de actie van Verstappen in bocht één echter wel degelijk een boodschap richting 2025, het seizoen waarin McLaren mogelijk de overhand gaat hebben. "Het is allemaal intimidatie", reflecteert hij tegenover Coin Poker over de actie in Abu Dhabi. "McLaren gaat volgend jaar een bedreiging voor hem zijn. We hebben gezien dat Oscar de potentie heeft om races te winnen en wellicht zelfs een wereldkampioenschap. Net zoals Lando Norris.

Opnemen tegen Max

De omstreden steward vervolgt: "Wanneer je dus wiel aan wiel gaat zoals in Abu Dhabi, ging niemand iets weggeven. Je hoorde vervolgens de radiocommunicatie en Oscar zei 'goed' toen hij hoorde dat Max een straf had gekregen. Dat is geweldig. We hebben iemand die er klaar voor is om het op te nemen tegen Max. Dat is precies waar we een verandering in hebben gezien dit seizoen. George heeft een aantal problemen en verbale confrontaties gehad met Max. Het is precies waarom Max het zo geweldig gedaan heeft de afgelopen jaren. Hij gebruikte alle wapens die hij had. Daar hoort intimidatie ook bij."

Gerelateerd