Yuki Tsunoda heeft aangegeven wat hij heeft gekregen als feedback van Red Bull Racing na zijn testdag in Abu Dhabi die hij namens het team mocht rijden. De Japanner is één van de kanshebbers op het stoeltje naast Max Verstappen in 2025.

Tsunoda is al jaren onderdeel van Red Bull en heeft inmiddels veel ervaring opgedaan in F1 bij het zusterteam van Red Bull. Elk seizoen heeft Tsunoda laten zien stappen te zetten, vooral op basis van zijn rijgedrag en volwassenheid, maar een kans bij Red Bull zat er nog niet in. Nu lijkt Liam Lawson het stoeltje van Sergio Pérez te krijgen en zal Tsunoda het met Isack Hadjar moeten doen met weer een stoeltje bij Visa Cash App RB. Toch mocht Tsunoda de testdag in Abu Dhabi namens Red Bull afwerken in de auto van het team. Dit op aandringen van Honda, de motorleverancier van Red Bull.

Tsunoda over testdag Red Bull

Tsunoda zegt in het afsluitende evenement van Honda dat Red Bull blij was met zijn prestaties en feedback na de testdag in Abu Dhabi. "Ik heb veel gehoord over hoe onder de indruk ze waren, vooral van mijn feedback. Dit kwam niet alleen van de technici langs de baan, maar ook van de technici die op afstand ondersteuning boden vanuit de fabriek van Red Bull in Milton Keynes. Ze vertelden hoe onder de indruk ze waren van mijn input. Dat was een belangrijk doel voor mij."

Tsunoda over Red Bull

Tsunoda vervolgt: "Ik denk dat Red Bull al begrijpt dat mijn snelheid niet echt een probleem is. In plaats daarvan richten ze zich meer op zaken als mijn feedback, mijn gedrag binnen het team en hoe ik me gedraag in de auto. Ze zagen die gebieden waarschijnlijk als de grootste onbekenden. Dus terwijl ik dat in gedachten hield, bleef ik feedback geven zoals ik altijd heb gedaan, met als doel zo grondig en gedetailleerd mogelijk te communiceren."

