Max Verstappen moest tijdens het afgelopen F1-seizoen de strijd aangaan met Lando Norris. Ondanks dat McLaren het constructeurskampioenschap op haar naam schreef, denkt de Nederlander dat ze als team nog een boel te leren hebben.

McLaren kon voor het eerst sinds 2012 eindelijk weer meerdere races winnen. Het begon met Norris in Miami, voordat de twee papajakleurige bolides het met elkaar moest uitvechten in Hongarije. Uiteindelijk werd door teamorders beslist dat het Oscar Piastri's beurt was. Norris ging er weer met de zege vandoor in Zandvoort. Een week later mocht hij vanaf de pole position vertrekken in Italië, maar in de eerste ronde werd hij verschalkt door zijn teamgenoot. Piastri maakte een gewaagde inhaalmanoeuvre door de Variante della Roggia. Beide McLarens zouden verslagen worden door de Ferrari van Charles Leclerc die een één-stopper had gedaan. Piastri en Norris mochten strijden om de tweede plek, maar alleen onder papaja-regels. "You're allowed to race under papaja rules", zo klonk het via de boardradio. Oftewel, je mag met elkaar strijden, maar hou het alsjeblieft netjes. McLaren won vervolgens weer in Azerbeidzjan, Singapore en Norris op jacht naar hun eerste constructeurstitel sinds 1998.

Gewoon je mond houden

"Ja, waar slaat dat nou op? 'Papaya rules'...", begon Verstappen lachend tegenover Viaplay die het maar een onzin uitspraak vindt van McLaren. "Daar heb ik helemaal niks aan. Als ik dat van mijn engineer te horen krijg, dan zeg ik meteen: 'Hou gewoon je mond.' Waar slaat dat op? 'You're allowed to race...' Ja, 'you're allowed to race' is prima, maar als team zijnde hadden ze dat allemaal veel makkelijker en beter moeten oplossen. Daar is het ook duidelijk dat ze een heel goede auto hebben gehad dit jaar, maar ze hebben nog veel te leren om constant mee te kunnen doen. Natuurlijk hebben ze het goed gedaan in het constructeurskampioenschap, maar voor het rijderskampioenschap hadden ze het veel beter kunnen voorbereiden." Hij is er zeker van dat McLaren daar kansen heeft laten liggen. "Absoluut, 100 procent." Op de vraag of Norris kampioen had kunnen worden, antwoordde Verstappen: "Ja, ook dat, ja."

