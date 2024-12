Max Verstappen dreigde met pensioen te gaan, nadat hij een taakstraf aan zijn broek had gekregen. Het kwam voor FIA-president Mohammed Ben Sulayem als een verrassing dat de viervoudig F1-kampioen uiteindelijk juist blij was met wat hij moest doen.

Tijdens de persconferentie op de mediadag in Singapore afgelopen september zei de Red Bull Racing-coureur het woord 'f*ck' om de balansproblemen van zijn RB20 in Azerbeidzjan te omschrijven en dat schoot bij de stewards in het verkeerde keelgat, zeker aangezien Ben Sulayem had aangegeven dat er harder op grof taalgebruik moest worden ingegrepen. Verstappen kreeg community service opgelegd, oftewel een taakstraf. Hij moest met de lokale bevolking in de hoofdstad Kigali praten om jonge autosportfans te inspireren. Tevens moest hij een demo geven met een FIA Affordable Cross Car, een mix van een off-road buggy en een kart die in Rwanda is geïntroduceerd om de autosport op een zo goedkoop mogelijke manier te promoten.

Kinderen inspireren

"Ik sprak hem in Qatar en ik vertelde hem: 'Max, geen zorgen'", begon Ben Sulayem bij RwandaTV. "'Wat jij gaat doen is je gaat jonge meiden en jongens die de autosport in willen, aanmoedigen en inspireren. Dat ga je doen en dat is dan je taakstraf, wanneer je naar Rwanda komt om je trofee op te halen'. En hij was ontzettend blij! Ik ben 20 jaar kampioen geweest in het Midden-Oosten, maar de mensen die het mogelijk maken, zijn ook allemaal fans. En de fans komen niet van ver weg of ze zien het alleen op internet op social media, maar ze worden pas echt fans wanneer je bij hen komt zitten en een connectie hebt. Dat hoort er ook bij, dat een kampioen, een ambassadeur, teruggeeft aan de maatschappij. En hij was er ontzettend blij mee met hoe we het hebben gedaan, erg tevreden. Hij was zo blij om hier te zijn en om met de kinderen te zitten en hun te inspireren."

