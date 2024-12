Max Verstappen heeft dit jaar dan wel zijn vierde wereldkampioenschap binnengesleept, maar niet iedereen was blij met de manier waarop. Kritiek op de Red Bull Racing-coureur ging door de F1-paddock, zo ook na de twintigste race van het seizoen.

Verstappen begon als tweede aan de Grand Prix van Mexico-Stad en pakte eventjes de leiding af van Carlos Sainz, voordat hij die plek weer moest afstaan. Vervolgens moest hij verdedigen tegenover Lando Norris. Hij duwde zijn rivaal van de baan in bochten 4 en 8, en het leverde hem een totale tijdstraf van 20 seconden evenals een aantal strafpunten op. De stewards waren duidelijk niet onder de indruk van het rijgedrag van de toen nog drievoudig wereldkampioen. Zak Brown, de CEO van McLaren, vond het ook niet kunnen hoe Verstappen tegen zijn coureur racete.

Over de grens

"Max is zo'n fantastische coureur. Ik vind niet dat hij zo hoort te rijden", vertelde Brown na afloop van de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Verstappen blikte er bij het eindejaarsinterview bij Viaplay op terug: "Zij hebben gewoon niet de mentaliteit van een wereldkampioen. Ik zal altijd tot het uiterste gaan om altijd het maximale eruit te halen bij elke wedstrijd. En als het zo geforceerd moet, dan gaat het zo. Ik ga altijd het maximale eruit halen en soms moet je dan over een grens gaan. Nou, dat doe ik."

Geen spijt

"Nee, na die wedstrijd had ik dat totaal niet", antwoordde de Limburger op de vraag of hij er wel eens spijt van heeft. "Ik denk dat ik daar juist punten heb gewonnen." Als hij Norris niet zo erg had opgehouden tijdens de eerste stint, dan zou de McLaren-coureur waarschijnlijk de uiteindelijke winnaar Carlos Sainz hebben kunnen inhalen. Dan had Verstappen inderdaad meer punten verloren. "Zoals ik al zei, ik zal er altijd alles aan doen om het maximale resultaat eruit te halen voor het kampioenschap. Natuurlijk moet je dan soms op de grens of over de grens. Dat moet je altijd incalculeren. Niet iedereen begrijpt dat en niet iedereen heeft die mentaliteit."

