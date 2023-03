Brian Van Hinthum

Zondag 19 maart 2023 13:59

Lewis Hamilton en Angela Cullen deden begin dit weekend de monden openvallen toen ze bekendmaakten een punt achter de samenwerking gezet te hebben. Vanaf dat moment zijn er automatisch een hoop geruchten de wereld in geholpen. De zevenvoudig wereldkampioen gaat nog even kort in op het nieuws.

Hamilton en Cullen lijken sinds ze zeven jaar geleden de samenwerking met elkaar aangingen onafscheidelijk van elkaar. De Nieuw-Zeelandse werd destijds aangewezen als de fysiotherapeute van Hamilton, maar bekleedde uiteindelijk een veel belangrijkere rol dan dat. Ook op mentaal gebied speelde zij tijdens de samenwerking met de Brit een belangrijke rol voor de man uit Stevenage. Tijdens Grand Prix-weekenden was de blondine amper weg te denken aan de zijde van Hamilton en tijdens de televisie-uitzendingen zagen we haar dan ook bijna altijd naast de zevenvoudig wereldkampioen.

Bedankjes over en weer

Aan alles komt echter een einde, zo ook aan deze samenwerking. Op vrijdag maakte het tweetal plotseling bekend de wegen te scheiden via Instagram. " Bedankt voor alles, Ang. Ik kan niet wachten om te zien wat de toekomst voor je in petto heeft", schreef Hamilton onder meer richting de Nieuw-Zeelandse. "Lewis Hamilton, jij GOAT. Het is zo'n ongelooflijke eer geweest om naast je te hebben mogen staan. Ik ben zo trots op alles wat je bereikt hebt", schreef Cullen op haar beurt weer op haar Instagram-pagina.

Geen ruzie

Ondanks de positieve woorden zongen er na het bekend worden van het nieuws toch de nodige geruchten rond over het vertrek van Cullen. Zo zou er een scheur in de relatie zijn ontstaan wegens de voor Hamilton tegenvallende resultaten bij Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen ontkent dat nu echter stellig. "Ange en ik zijn goed samen", citeert Crash de Brit. "Zij gaat verder met een nieuwe fase in haar leven. We zijn nog steeds ontzettend close en we sturen elkaar elke dag berichten. Ze steunt mij enorm en ik steun haar enorm. Ik ben zo dankbaar dat ik haar bij me heb gehad in mijn avontuur. Ze is één van mijn dierbaarste vrienden en dat zal ze ook blijven", besluit Hamilton.