Alpine heeft bevestigd dat het team wel degelijk interesse heeft in de jonge Franco Colapinto, die na 2024 geen stoeltje meer heeft in de Formule 1. Colapinto reed het seizoen uit in de plaats van Logan Sargeant vanaf de Grand Prix van Italië, maar zal in 2025 worden vervangen door Carlos Sainz Junior.

Colapinto trok veel aandacht in zijn eerste optredens namens Williams, toen hij punten scoorde en zelfs meerdere keren sneller was in de kwalificatie dan teamgenoot Alexander Albon. Zelfs Red Bull Racing zou hebben geïnformeerd naar de 21-jarige Argentijn, maar Colapinto wist zijn goede vorm niet vol te houden. Zijn Williams moest veelvoudig uit de vangrails worden opgehaald, maar toch is de interesse van Alpine er nog altijd.

Artikel gaat verder onder video

Als het een optie is moet je er over nadenken

Flavio Briatore, die eerder dit jaar terugkeerde bij het team in Enstone als adviseur, heeft onthuld dat het team Colapinto wel degelijk als een optie ziet. “Colapinto verraste iedereen, maar we hebben contracten met Gasly, Doohan en [Paul] Aron voor volgend seizoen," zo vertelde Briatore bij Auto Motor und Sport. "Als er een mogelijkheid was om Colapinto voor 2026 te halen, dan moet je daar over nadenken. Toch moet je altijd voorzichtig zijn met het beoordelen van coureurs. In deze sport raak je snel opgewonden na een goede race. Dan stijgt de prijs en hebben we het opeens over 20 of 30 miljoen dollar.

Concentreren op onze opleiding

Briatore weet ook dat Alpine zelf een ijzersterke opleiding heeft, waarvan Doohan het meest recente voorbeeld is. De Italiaan vist liever binnen zijn eigen vijver dan dat hij naar buitenstaanders als Colapinto kijkt. “De keuze is tegenwoordig veel groter dan vroeger. Vandaag de dag zijn er zes tot zeven veelbelovende coureurs in de Formule 2 en Formule 3. We willen ons concentreren op de goede coureurs in onze opleiding en niet langer rondrennen met een gieter. Het komt waarschijnlijk neer op drie coureurs: Aron, [Gabriele] Mini en [Victor] Martins.”

Gerelateerd