Max Verstappen heeft vier wereldkampioenschappen verdiend in de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur heeft die allemaal op rij binnen weten te slepen. Hij staat daarmee in een iconisch lijstje. De Nederlander beschrijft het tijdens de FIA Awards in de Rwandese hoofdstad Kigali als "ongelooflijk".

Juan Manuel Fangio was de eerste die vier achtereenvolgende wereldtitels verdiende. Na al kampioen te zijn geweest in 1951 voegde hij seizoenen 1954 tot en met 1957 nog toe aan zijn cv. Michael Schumacher maakte de overstap naar Ferrari na twee keer te hebben gewonnen met Benetton. Hij werd vervolgens kampioen van 2000 tot en met 2003, maar 'Schumi' ging nog een jaartje verder en stond ook in 2004 bovenaan in de eindstand. Sebastian Vettel zorgde van 2010 tot en met 2013 voor de eerste wereldkampioenschappen van Red Bull. Daarna was het de beurt aan Lewis Hamilton die vier van zijn zeven titels op rij won van 2017 tot en met 2020. Verstappen hoopt volgend jaar zijn vijfde wereldbeker te pakken. Bij de FIA-prijsuitreiking afgelopen nacht kreeg hij de vraag hoe het is om ook op het iconische lijstje te staan.

Hopelijk stopt het hier niet

"Het is iets waar je als kind niet over nadenkt, wanneer je opgroeit", antwoordde Verstappen. "Natuurlijk als je die namen ziet, dan denk je: 'Wow, dat is ongelooflijk indrukwekkend. Wie weet kan ik ooit een keer een podium halen'. Maar soms heb je geluk in het leven, waarop je op het juiste moment op de juiste plek bent. Uiteraard moet je als coureur daar je voordeel uit halen. Gelukkig heb ik dat kunnen doen. Maar dit is geweldig, vier titels is ongelooflijk. Natuurlijk hoop ik ook dat het niet hier stopt. Ik hoop dat we nog langer succesvol kunnen zijn, maar zoals je dit jaar al kon zien, zit de concurrentie heel dichtbij elkaar. En dan heb je nog 2026, waarin veel gaat veranderen. Wie weet gaan hele andere teams plotseling competitief worden. Maar nu is het belangrijk om bij dit moment stil te staan, om trots te zijn op wat we als team neergezet hebben en dan gaan we het volgend jaar opnieuw proberen."

