Wat is het salaris en totale vermogen van Max Verstappen?

Max Verstappen boert goed in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen is momenteel de best betaalde coureur op de grid en heeft de afgelopen jaren een enorm vermogen opgebouwd.

Max Verstappen is nog altijd slechts 27 jaar jong, maar heeft het zowel privé als financieel uitstekend voor elkaar. De Red Bull Racing-coureur is met partner Kelly Piquet in verwachting van hun eerste kindje samen en heeft afgelopen maand zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap Formule 1 uit het vuur gesleept. Geldzorgen zullen voorlopig geen rol gaan spelen voor het jonge zin. Verstappen heeft de afgelopen jaren namelijk een enorm vermogen opgebouwd.

Wat is het salaris van Max Verstappen?

De Limburger is naar verluidt momenteel de best betaalde coureur op de Formule 1-grid. In 2020 zette hij zijn handtekening onder een driejarige contractverlenging bij Red Bull Racing, waarmee hij tot en met eind 2028 vastligt bij de Oostenrijkse grootmacht. Zijn salaris vanuit het team zou inmiddels liggen op ruim 52 miljoen euro per seizoen.

Wat verdient Max Verstappen in een jaar?

Volgens Celebrity Networth verdiende Verstappen in 2023 bijna 64 miljoen euro in dienst van Red Bull Racing. 41 miljoen euro zou hiervan salaris zijn, en 23 miljoen euro aan bonussen. Met alle samenwerkingen erbij, zou Verstappen in 2023 ruim 76 miljoen euro bij elkaar hebben geharkt.

Wat is het vermogen van Max Verstappen?

De Limburger houdt er namelijk meerdere lucratieve samenwerkingen op na. Zo heeft hij onder andere de handen ineen geslagen met Heineken, EA Sports en Viaplay. Daarnaast verkoopt Verstappen online zijn eigen merchandise en heeft hij daarnaast een zeer goed draaiende fysieke eigen winkel. Al met al wordt zijn vermogen door Celebrity Networth op 190 miljoen euro geschat. Alleen al door zijn Red Bull-salaris, wordt dit richting het einde van zijn contract naar de 250 miljoen euro getild.

