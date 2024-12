Toto Wolff sluit niet uit dat hij in de toekomst ooit nog in welke vorm dan ook een samenwerking met Lewis Hamilton aangaat. Volgens de Mercedes-teambaas blijft de zevenvoudig wereldkampioen altijd onderdeel van de familie.

Lewis Hamilton heeft de deur bij Mercedes achter zich dicht getrokken. De zevenvoudig wereldkampioen zorgde in de winter van 2023 voor een golf aan verbazing, toen hij aankondigde dat hij vanaf 2025 voor het team van Ferrari uit zal gaan komen. De 39-jarige coureur reed bij de Zilverpijlen zes van zijn zeven titels bij elkaar, en daarmee was het een van de meest succesvolle samenwerkingen uit de geschiedenis van de Formule 1.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton en Mercedes

Teambaas Toto Wolff sluit echter niet uit dat Hamilton ooit nog terugkeert bij Mercedes: "Er is niets zoiets als een einde aan de samenwerking tussen Mercedes en Lewis", klinkt het in de podcast Beyond the Grid. "Lewis heeft besloten in de herfstdagen van zijn carrière iets anders te gaan doen, en dat begrijp ik. Maar hij zal voor altijd onderdeel van de familie blijven. Misschien kunnen we ooit, wanneer hij klaar is met racen, samen andere avonturen beleven."

