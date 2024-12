Na negentien jaar trouwe dienst heeft Jonathan Wheatley Red Bull Racing nu officieel verlaten. Wheatley kondigde zijn vertrek in augustus aan, maar nam in december afscheid van het team waar hij de meerderheid van zijn carrière doorbracht. De Brit bekleedde jarenlang de rol van Sporting Director, en zal de overstap maken naar Sauber/Audi, waar hij teambaas zal worden.

Wheatley maakte al sinds het begin van Red Bull in de Formule 1 deel van het team uit, en zal nu samen met Mattia Binotto de leiding nemen van een ander nieuw team: Audi. De Engelsman werkt al meer dan dertig jaar in de koningsklasse, waar hij bij Benetton begon en later als hoofdingenieur tweemaal kampioen werd met Renault. Bij Red Bull stapte Wheatley in een andere rol. Hij overzag voornamelijk de pit crew van het team, die al jaren wordt gezien als de beste in de sport, en was het mondstuk van Red Bull in haar relatie met de FIA. Het is al deze jaren Jonathan Wheatley geweest die meteen in conclaaf ging met de FIA als bijvoorbeeld Max Verstappen onderzocht werd voor een potentiële penalty, of als het team meende dat een andere team de regels had overtreden. Wheatley was ook verantwoordelijk dat Red Bull aan alle sportreglementen van de FIA voldeed. Kortom, een sleutelfiguur van het team voor bijna twee decennia lang.

Weet niet hoeveel FIA-onderzoeken!

Net als Wheatley in 2006 naar Red Bull toe ging om deel uit te maken van een nieuw team, zal hij dit nu opnieuw doen met Audi, waar hij een van de belangrijkste personen zal worden. Na het aflopen van 2024 moest hij zijn spullen pakken in Milton Keynes, en met het volgende bericht nam Wheatley afscheid van Red Bull Racing op zijn Instagram. "Ik zet een punt achter 19 fantastische jaren bij Red Bull Racing. Ik heb van elk moment genoten: 122 raceoverwinningen, 8 coureurskampioenschappen, 6 constructeurskampioenschappen, 7 DHL pitstopkampioenschappen en ik weet niet hoeveel FIA-stewardonderzoeken! Ik ga weg met heel veel dierbare herinneringen aan dit buitengewone team."