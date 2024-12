Red Bull Racing won dit seizoen voor het vierde seizoen op een rij een kampioenschap dankzij de triomf van Max Verstappen bij de coureurs. Toch was er rondom het team om verschillende redenen veel onrust. Jack Plooij ziet dat er in ieder geval één brandje geblust lijkt te zijn.

Het begon bij Red Bull al voordat het seizoen begonnen was, toen teambaas Christian Horner werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Nadat een onafhankelijk onderzoek door Red Bull was afgerond en de Brit mocht aanblijven als teambaas, kwam er een anonieme mail naar buiten met een Google Drive-bestand waarin foto's stonden van gesprekken van Horner in WhatsApp. Zelfs de toekomst van Helmut Marko lag even onder het vergrootglas. Jos Verstappen greep deze kans aan om in het openbaar in interviews uit te halen naar Horner, maar ook naar de auto van Red Bull die steeds minder werd in 2024.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Lawson over voormalige teamgenoten Verstappen: 'Weet niet hoe zij zich toen voelden'

Brand tussen Jos Verstappen en Christian Horner geblust?

Eerder dit jaar konden Jos Verstappen en Horner, teambaas van Red Bull Racing, elkaar volgens de geruchten zelfs niet recht in de ogen aankijken. Volgens Plooij zou het echter allemaal inmiddels weer wat beter gaan tussen de twee. Dit zegt hij bij het Ziggo Sport Race Café. "Het lijkt erop dat het brandje, dat bij Red Bull behoorlijk aanwezig was, redelijk geblust is. Ik zag laatst weer wat leuke gesprekjes en fotootjes. Jos Verstappen en Christian Horner zitten toch weer met elkaar te kletsen. Ik zag ze ook in Abu Dhabi in de garage. Jos was breeduit aan het lachen, en ze sloegen elkaar op de schouder. Dat is fijn, dat die brand geblust is."

Gerelateerd